هواوي تطلق منصة هواوي فيديو في الإمارات

أصبح بإمكان المستهلكين في جميع أنحاء دولة الإمارات الآن الاستمتاع بآلاف الساعات من أفضل المحتوى العربي والعالمي مع إطلاق تطبيق خدمة بث الفيديو هواوي فيديو HUAWEI Video.

تعد المنصة الجديدة هواوي فيديو هي أحدث مثال على النظام البيئي المتنامي للمزايا المتاحة على خدمات هواوي للهواتف النقالة Huawei Mobile Services، حيث يمكن الاستمتاع بالخدمة عبر هواتف هواوي و هونر الذكية.

تم إطلاق الخدمة مع مكتبة تحتوي على أكثر من 10،000 ساعة من المحتوى العربي وملايين مقاطع الفيديو وأكثر من 10،000 ساعة من المحتوى العالمي.

وفي هذا الإطار، قال آدم شياو المدير العام لخدمات الهواتف المحمولة في شركة هواوي الشرق الأوسط وأفريقيا، مجموعة أعمال هواوي كونسيومر لأجهزة المستهلك: “تلتزم هواوي فيديو ببناء نظام بيئي للمحتوى يستند إلى التصميم العالمي لنظام HMS، واستقطاب المزيد من الشركاء من أصحاب الجودة العالية، وبالتالي منح جميع مستخدمي هواوي تجربة حسية رائعة ومتكاملة من حول العالم”.

تم تطوير المنصة بواسطة هواوي وتم تشغيلها بنجاح في الصين منذ عام 2016، وتوفر هواوي فيديو محتوى مجاني يتخلله إعلانات ومدفوع يتضمن اشتراكات فيديو عند الطلب، الأمر الذي يتيح للمستخدمين خيار شراء محتوى مدفوع باستخدام خدمة المشتريات داخل التطبيق من هواوي، وسيتوفر قريباً قسم تلفزيوني مباشر يضم أكثر من 200 قناة دولية وإقليمية.

توفر منصة هواوي فيديو HUAWEI Video خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين تصفح مقاطع الفيديو والبحث فيها وتشغيلها بالإضافة إلى ذاكرة التخزين المؤقت عبر الإنترنت، كما يمكن للمشاهدين أيضاً الاشتراك في العروض الترويجية عبر الإنترنت من خلال التطبيق.

تتوفر مجموعة واسعة من المحتوى ضمن المنصة لبعض أشهر الممثلين في المنطقة، وستتوفر الخدمة مبدئياً على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية قبل إتاحتها أيضاً على أجهزة التلفزيون الذكية، ويتم استقبال المستخدمين بالشاشة الرئيسية التي تسلط الضوء على أبرز التوصيات بالإضافة إلى المحتوى الجديد و(الأفضل من).

كما يمكن للمشاهدين الحصول على آخر الأخبار العاجلة من BBC، وهناك قسم لمقاطع الفيديو الشائعة باستخدام Dailymotion، وآلاف الساعات من المحتوى الطويل المقدم من شبكة H+ والقنوات المخصصة الأخرى بما في ذلك: +H وThe Explorers وQelloConcerts وToonGoggles وTVB وMango TV.

تقدم منصة هواوي فيديو HUAWEI Video مستوى عال من التخصيص يسمح للمستخدمين بإنشاء قسم مقاطع فيديو مفضلة يمكن الوصول إليه بسهولة.

وتوفر أدوات رقابة الوالدين المتطورة الحماية للمشاهدين الصغار، بينما يمكنك تنزيل المحتوى وعرضه في وضع عدم الاتصال بما يتناسب مع حياتك، لذا سيكون لديك دائماً شيء تشاهده.

أثناء مشاهدة مقطع فيديو في المنصة يتوفر لدى المستخدمين مجموعة واسعة من الخيارات لتحديد جودة وسرعة التشغيل المفضلة لديهم أو تغيير السطوع أو حتى المشاركة مع الآخرين.

وفي الوقت نفسه، توفر تجربة VIP مشاهدة ذهبية، وإمكانية الوصول إلى محتوى SVOD/ VIP بدون إعلانات، هذا وتعمل هواوي مع شركات ومنتجين معروفين لتقديم المزيد من المحتوى للمستخدمين مثل الفيديو عند الطلب والتلفزيون المباشر.

للاستمتاع بهذه الخدمة الجديدة، يجب على المستخدمين ببساطة تسجيل الدخول إلى هواوي فيديو باستخدام معرّف هواوي الخاص بهم.