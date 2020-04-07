هواوي تستعد للكشف عن تلفزيون ذكي بكاميرا منبثقة

تستعد شركة هواوي – بالتزامن مع إطلاق هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة (Huawei P40) في الصين – للكشف عن أحدث تلفاز ذكي من تصنيعها (Huawei Smart TV X65) بتاريخ 8 أبريل، وذلك بعد دخولها هذا المجال من خلال تلفزيون (Huawei Smart Screen V75) بقياس 75 إنشًا الذي أطلقته الشركة في شهر نوفمبر 2019.

وكان المسؤول التنفيذي في الشركة (يو تشنغ دونغ) Yu Chendong قد أعلن عن أن هناك شيئًا مثيرًا قادمًا من عملاقة التكنولوجيا، وكشف بعد ذلك أن هواوي ستعرض لأول مرة شيئًا كبيرًا في الحدث نفسه.

وتنظر شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي، مثل العديد من الشركات المصنعة الأخرى في قطاع الهواتف الذكية، إلى ما هو أبعد من منتجاتها الاستهلاكية الأساسية، وتخطط للحصول على موطئ قدم في عالم أجهزة التلفزيون الذكية باعتبارها الشيء الكبير التالي.

وظهرت بعض التسريبات التي توضح الميزات والمواصفات المتوقعة للتلفاز، الذي من المحتمل أن يكون خيارًا ممتازًا للشاشة الكبيرة، واستنادًا إلى الملصقات، فمن المتوقع أن يأتي التلفاز بشاشة (OLED) بمقاس 65 إنشًا وبدقة 3840×2160 بيكسل مع وجود أجهزة استشعار متقدمة متعددة القنوات لضبط لون الشاشة وسرعتها، مما يجعله أول تلفزيون (OLED) للشركة.

وهناك 14 مكبر صوت تحت الشاشة للصوت المحيطي، مما يوفر نظامًا صوتيًا مميزًا للمشاهد، ويمكن للتلفزيون تحديد البنية المكانية للغرفة التي يتم وضعها فيها بذكاء عبر إرسال موجات صوتية لاكتشاف هيكل الغرفة، ويساعد هذا في إنتاج نموذج مجال صوتي مكاني افتراضي.

وكما أشيع في وقت سابق، فإن هواوي قد تزود التلفزيون الذكي بكاميرا منبثقة بدقة 24 ميجابيكسل بزاوية واسعة جدًا ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن استخدامها لمكالمات الفيديو باستخدام التلفزيون.

ويمكن تشغيل (Huawei Smart TV X65) بنظام (Hongmeng OS)، الذي طورته الشركة الصينية من أجل أجهزتها الذكية، ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك طريقة فريدة للتحكم في التلفزيون بدون استخدام الأوامر الصوتية أو جهاز التحكم عن بعد، وذلك من خلال استخدم الكاميرا مع ضوابط الإيماءات باستخدام اليد.