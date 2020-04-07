نتفليكس تسمح للآباء بإزالة ما لا يناسب الأطفال تمامًا

أطلقت خدمة البث (نتفليكس) Netflix سلسلة من الأدوات الجديدة التي يمكن للوالدين استخدامها لتصفية المحتوى الذي يراه أبناؤهم أثناء استخدام الخدمة، ويشمل ذلك: القدرة على إزالة العروض تمامًا.

ووسعت الشركة خيارات الرقابة الأبوية للقسم العام، وبوابة الأطفال المخصصة من نتفليكس. ومن تلك الخيارات إمكانية إزالة مسلسل تلفازي أو فيلم من الحساب الذي يشاهده الأطفال تمامًا، هذا، بالإضافة إلى أن أي محتوى مدرج على أنه غير ملائم للأطفال فلن يظهر على الإطلاق.

وتشمل التحديثات الأخرى لعناصر التحكم الأبوي إضافة أرقام تعريف شخصية لحماية الملفات الشخصية، والقدرة على مراجعة سجل مشاهدة الطفل، وتعطيل التشغيل التلقائي على البرامج التلفازية في الملفات الشخصية للأطفال إذا أراد الآباء تقييد وقت الشاشة.

وقالت (ميشيل بارسونز) – مديرة منتجات الأطفال في نتفليكس – في تدوينة: “لطالما كان الاختيار والتحكم مهمين لأعضائنا، وخاصة الآباء”. وأضافت: “نأمل أن تساعد هذه الضوابط الإضافية الآباء على اتخاذ الخيارات الصحيحة لعائلاتهم.”

يُشار إلى أن نتفليكس تعد إحدى أكبر مزودي الترفيه للأطفال، إذ أخبرت (ميليسا كوب) – رئيسة قسم الرسوم المتحركة في نتفليكس – صحيفة نيويورك تايمز في عام 2019 أن ما يقرب من 60% من قاعدة المشتركين الكاملة في نتفليكس يشاهدون محتوى خاصًا بالعائلة والأطفال. وقد استثمرت الشركة أيضًا في تطوير المزيد من عروض الأطفال إلى جانب ترخيص محتوى الأطفال من أشهر المزودين، مثل: (نيكلوديون) Nickelodeon.

وتتوفر جميع عناصر التحكم الجديدة للاستخدام اعتبارًا من اليوم، ويمكن العثور عليها في إعدادات التحكم في كل من إصدارات سطح المكتب والجوّال من خدمة نتفليكس.