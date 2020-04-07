كيفية استخدام المزايا والاختصارات الجديدة في خرائط جوجل

طرحت شركة جوجل اختصارات جديدة في تطبيق خرائط جوجل الخاص بها، حيث تسهل هذه الاختصارات على المستخدمين طلب الوجبات الجاهزة وتوصيل الطعام.

تظهر الاختصارات على شكل خيارات صغيرة أعلى الخريطة التي تراها عند فتح تطبيق خرائط جوجل، حيث تقدم هذه الخيارات طريقة سهلة للعثور على الفنادق أو الغاز أو البقالة دون الحاجة إلى كتابة معلمات البحث.

سمحت خرائط جوجل للمستخدمين بالفعل بالبحث عن الوجبات السريعة (takeout)، لذلك ليس الخيار جديدًا، إنما الاختصارات جديدة، حيث تم اكتشافها أولاً بواسطة 9to5Google، ونظرًا لأن الجميع مضطرون إلى البقاء في المنزل في هذه الأوقات العصيبة ومعظم المطاعم إما مغلقة أو تقدم فقط خيارات الوجبات الجاهزة، فمن المنطقي أن تضع جوجل خيارات التوصيل في المقدمة، لذلك إذا كنت في حاجة إلى هذه الاختصارات، فإليك كيفية العثور عليها في تطبيق خرائط جوجل.

عند فتح تطبيق الخرائط، قم بتوسيط الشاشة فوق المنطقة التي تريد البحث فيها، ثم ابحث عن خيارات (الوجبات السريعة Takeout) و (التوصيل Delivery) وحدد أحدهما، سيظهر لك بعد تحديد الخيار جميع المطاعم في منطقتك التي تقدم هذه الخدمة حاليًا.

في حالة بعض المطاعم (وإن لم يكن جميعها)، ستتمكن من طلب الطعام مباشرة من تطبيق خرائط جوجل، أو سيتم نقلك إلى تطبيق آخر حيث يمكنك الطلب.

نأمل أن تساعدك هذه المزايا في الوصول إلى ما يلبي حاجتك لمساعدتك في البقاء في الحجر الصحي آمنًا، والجدير بالذكر إن هذه الاختصارات تتوفر الآن على iOS و iPadOS و أندرويد.