كل ما تريد معرفته عن هواتف OnePlus 8 القادمة 

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus خلال الأسبوع الماضي عن الموعد المقرر للإعلان عن سلسلة هواتفها الجديدة OnePlus 8 وذلك يوم 14 أبريل/نيسان – خلال حدث سيُعقد عبر الإنترنت نظرًا للظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا – في سابقة هي الأولى من نوعها حيث اعتادت الشركة الكشف عن هواتفها الجديدة كل عام خلال شهر مايو أو يونيو.

أكد الإعلان عن الموعد أن الشركة لم تغير نظام التسمية المعتاد لهواتفها المنتظرة، حيث أشارت إلى المجموعة الجديدة باسم سلسلة OnePlus 8، لذلك من المتوقع أن تعلن على الأقل عن هاتفين هما: OnePlus 8، و OnePlus 8 Pro، بالإضافة إلى أن بعض التقارير تشير إلى وجود هاتف ثالث بسعر أقل يحمل اسم (ون بلس زد) OnePlus Z.

أكد (Pete Lau) المدير التنفيذي لشركة ون بلس أن سلسلة هواتف OnePlus 8 ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما تعاونت الشركة مع سامسونج لتصميم شاشة AMOLED فريدة من نوعها تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وهو أعلى من معدل 90 هرتزًا الذي جاءت به هواتف العام الماضي.

إذا كنت تريد معرفة كل شيء عن هواتف OnePlus 8 قبل الإعلان الرسمي عنها، فقد جمعنا لك اليوم كل المعلومات التي نُشرت حول هواتف ون بلس المنتظرة.

1- التصميم:

كشفت الصور المسربة للهواتف إلى أن الشركة ستتخلى عن التصميم المعتاد في هواتفها السابقة الذي يتضمن نتوءًا أعلى الشاشة يضم الكاميرا الأمامية، وبدلًا من ذلك، فإن هواتف OnePlus 8 تحتوي على ثقب في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة للكاميرا الأمامية، مثل سامسونج، وهواوي.

وفي الجهة الخلفية تخلت الشركة عن التصميم المستدير للكاميرا كما جاء في هواتف (OnePlus 7T) السابقة، حيث ظهرت مستشعرات الكاميرا الثلاثة مرتبة فوق بعضها البعض.

2- الألوان:

أظهرت مجموعة من الصور أن هواتف OnePlus 8 ستأتي بثلاثة ألوان هي: الأسود (Onyx Black) والأخضر (Glacial Green)، ولون ثالث تطلق عليه الشركة اسم (Interstellar Glow) ومن المفترض أن يقدم ألوان متدرجة تتغير مع انعكاس الضوء عليه مثل لون (Aura Glow) الذي قدمته سامسونج في هواتف (Galaxy Note 10).

3- المواصفات:

إذا كان هناك شيء واحد متفق عليه حول هواتف OnePlus القادمة، فهو أنها ستأتي بمواصفات عالية المستوى، وميزات قوية، وبأسعار تنافسية، وهذا شيء حافظت عليه ون بلس عامًا بعد عام في هواتفها.

ستعمل هواتف ون بلس القادمة بمعالج Snapdragon 865 من كوالكوم ثماني النوى بتردد 2.8 جيجاهرتز- مثل المعالج الذي تعمل به هواتف سامسونج Galaxy S20 – ويدعم شبكات 5G عبر مودم (Snapdragon X55)، بالإضافة إلى تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي، وميزات الكاميرا، مع كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

المواصفات OnePlus 8 OnePlus 8 Pro نظام التشغيل أندرويد 10 المعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS أندرويد 10 المعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS المعالج Snapdragon 865 من كوالكوم ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر. Snapdragon 855 من كوالكوم ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر. الشاشة 6.55 بوصة من نوع Super AMOLED. +Full HD 6.78 بوصة من نوع Super AMOLED. +Quad HD معدل التحديث 90 هرتزًا. 120 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.0. 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.0. ذاكرة الوصول العشوائي RAm 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5. 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5. دعم بطاقة microSD يدعم حتي 512 جيجابايت. يدعم حتى 1 تيرا بايت. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة. مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابيكسل، واسعة الزاوية، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل، واسعة الزاوية جدًا، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 2 ميجابيكسل. رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، واسعة الزاوية، والثانية: بدقة 48 ميجابكسل، واسعة الزاوية جدًا، والثالثة:عدسة مقربة Telephoto بدقة 16 ميجابكسل، والرابعة: عدسة لاستشعار بيانات اللون بدقة 5 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 16 ميجابكسل. كاميرا أحادية بدقة 16 ميجابيكسل. مقاومة المياه غير محدد. يدعم وفقًا لمعيار IP68. حجم البطارية 4300 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واطًا. 4510 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

4- السعر:

تعتبر الأسعار المنخفضة جدًا إحدى أهم الميزات التي تقدمها ون بلس عادةً في هواتفها، ولكن مع مرور الوقت أصبح لديها ميل إلى زيادة التكلفة بعض الشيء.

من المتوقع أن يأتي هاتف OnePlus 8 الأساسي بسعر معقول نسبيًا، ربما سيترواح بين 600 و700 دولارِِ، أما هاتف OnePlus 8 Pro الذي تشير التقارير إلى دعمه للعديد من الميزات القوية مثل: معدل تحديث 120 هرتزًا، وشحن لاسلكي عكسي، وكاميرا رباعية العدسات، فلن تكون مفاجأة إذا وصل سعره إلى 800 دولارِِ أو أكثر.

ماذا عن هاتف OnePlus Z؟

في الأيام الأولى من التسريبات التي ظهرت حول سلسلة هواتف OnePlus 8، كانت التقارير تشير إلى أن السلسلة ستتضمن ثلاثة هواتف هي: OnePlus 8 و 8 Pro و OnePlus 8 Lite. لم تكن التفاصيل حول إصدار Lite متاحة بسهولة مثل الهاتفين الآخرين، وفي 28 مارس أعلن (Max Weinbach) أن هاتف OnePlus 8 Lite الذي كنا نتحدث عنه سيحمل اسم (OnePlus Z).

وبالنسبة لمواصفات OnePlus Z، تشير التسرييات إلى أنه سيضم شاشة من نوع AMOLED ذات معدل تحديث 90 هراتزًا، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وسيعمل بمعالج (MediaTek Dimensity 1000)، وكما يوحي اسم OnePlus Z من المتوقع أن يكون هذا الهاتف خليفة هاتف OnePlus X.

وقد صدر OnePlus X في عام 2015 كهاتف أندرويد منخفض التكلفة للغاية، حيث يقدم مواصفات رائعة مقابل 250 دولارًا فقط.