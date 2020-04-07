صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة للمبتدئين في تطوير البرمجيات مع خصم 95%

الحزمة الكاملة للمبتدئين في هندسة البرمجيات The Complete Introduction to Software Engineering Bundle.

عدد الدورات: 13.

عدد الدروس: 219.

المدة: 24 ساعة.

صُممت هذه الحزمة للمبتدئين حيث تضم مجموعة من الدورات الأساسية لاستكشاف مجالات تطوير البرمجيات من ضمنها أساسيات البرمجة لتطوير الويب والتطبيقات، بالإضافة إلى مقدمة في الإلكترونيات للمصممين.

وتتميز هذه الحزمة بأنها تتيح لك تعلم ما لا يقل عن 6 لغات برمجة من ضمنها: Java ، و Ruby و Google Go و JavaScript و HTML، وكيفية استخدام أطر مثل: Perl و Rust و Lua في عمليات التطوير. وفي الوقت نفسه يساعد التدريب على استخدام NodeJS و AngularJS في توسيع إمكانيات استخدام اللغات القديمة مثل JavaScript و HTML بطرق ديناميكية جديدة.

كما تضم الحزمة أكثر من دورة حول كيفية استخدام بيئات التطوير مثل: PhoneGap و React Native لبناء تطبيقات للأجهزة المحمولة باستخدام JavaScript و HTML5 و CSS3. كما ستتعلم المهارات اللازمة لتطوير مواقع ويب تفاعلية تتكيف بسلاسة مع أي جهاز.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: مبتدئ ومتوسط.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1235 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 59.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر مجال تطوير البرمجيات من أهم المجالات التي تنمو وتتطور بسرعة، حيث أصبحت التكنولوجيا والويب أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، وتشير الإحصائيات إلى أن صناعة البرمجيات تضم نحو 14.4 مليون وظيفة في جميع القطاعات الاقتصادية الأمريكية.

كما أن متوسط راتب ​​مطور البرمجيات يصل إلى 114000 دولار سنويًا، ولذلك فهو بالتأكيد مجال يستحق الاستكشاف لأي شخص يتطلع إلى الانتقال إلى مجال عمل جديد.

يمكنك استغلال الطلب الوظيفي المتزايد على هذا المجال؛ وتطوير مهاراتك من خلال الحصول على الحزمة التدريبية (The Complete Introduction to Software Engineering Bundle) التي تقدم لك أكثر من 24 ساعة تدريبية تغطي مجموعة واسعة من مهارات البرمجة وتطوير الويب والتطبيقات مع خصم يصل إلى 95%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 13 دورة تدريبية، مقسمة إلى 219 درسًا، وأكثر من 24 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1235 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 59.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 95 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

صُممت هذه الحزمة للمبتدئين حيث تضم مجموعة من الدورات الأساسية لاستكشاف مجالات تطوير البرمجيات من ضمنها أساسيات البرمجة لتطوير الويب والتطبيقات، بالإضافة إلى مقدمة في الإلكترونيات للمصممين.

وتتميز هذه الحزمة بأنها تتيح لك تعلم ما لا يقل عن 6 لغات برمجة من ضمنها: Java ، و Ruby و Google Go و JavaScript و HTML، وكيفية استخدام أطر مثل: Perl و Rust و Lua في عمليات التطوير. وفي الوقت نفسه يساعد التدريب على استخدام NodeJS و AngularJS في توسيع إمكانيات استخدام اللغات القديمة مثل JavaScript و HTML بطرق ديناميكية جديدة.

كما تضم الحزمة أكثر من دورة حول كيفية استخدام بيئات التطوير مثل: PhoneGap و React Native لبناء تطبيقات للأجهزة المحمولة باستخدام JavaScript و HTML5 و CSS3. كما ستتعلم المهارات اللازمة لتطوير مواقع ويب تفاعلية تتكيف بسلاسة مع أي جهاز.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Getting Started with NodeJS for Beginners

Getting Started with Angular JS

Learn Google Go: Go lang Programming for Beginners

Ruby Programming Basics

Core Java Programming for Beginners

Introduction to Electronics for Makers

Build Powerful Private Blog Networks for Top SEO Rankings

Getting Started with Perl for Beginners

PhoneGap Development for Absolute Beginners

Rust Programming Language for Beginners

Lua Programming: Master the Basics

React Native for Absolute Beginners

Learn Responsive Web Design from Scratch

الحصول على الصفقة: من هنا.