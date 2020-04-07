أغنى 15 شخصية من أثرياء العالم في 2020 وفقًا لفوربس

أصدرت فوربس قائمة أثرياء العالم الخاصة بها لعام 2020، أصحاب الأموال (الكثير جدًا من الأموال)، وذلك عقب تفشي وباء كورونا، حيث بلغت قيمة أثرياء العالم 2.095 مليار دولار، بانخفاض 700 مليار دولار عن عام 2019.

قمنا في هذا الموضوع بإلقاء نظرة على أغنى 15 شخصًا في القائمة، حيث تساوي قيمتهم 940.1 مليار دولار، قام البعض منهم ببناء ثروته من خلال متاجر التجزئة القوية، بينما حصل البعض الآخر على ثروته من الابتكارات التكنولوجية.

اعتمدت قائمة فوربس في تصنيف أثرياء العالم على تقييم مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الشركات الخاصة والعقارات والفن وغيرها، كما يجب أن تعلم بأن صافي القيمة هي تقديرات لغاية 18 مارس 2020.

أثرياء العالم في 2020.

جيف بيزوس:

القيمة الصافية: 113 مليار دولار.

العمر: 56 عامًا.

البلد: فرنسا.

الصناعة: التكنولوجيا.

مصدر الثروة: أمازون.

بيل غيتس:

القيمة الصافية: 98 مليار دولار.

العمر: 64 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: التكنولوجيا.

مصدر الثروة: مايكروسوفت.

برنار أرنو:

القيمة الصافية: 76 مليار دولار.

العمر: 64 عامًا.

البلد: فرنسا.

الصناعة: الأزياء والتجزئة.

مصدر الثروة: LVMH.

وارن بافت:

القيمة الصافية: 67.5 مليار دولار.

العمر: 89 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: التمويل والاستثمارات.

مصدر الثروة: بيركشير هاثاواي.

لاري إليسون:

القيمة الصافية: 59 مليار دولار.

العمر: 75 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: التكنولوجيا.

مصدر الثروة: أوراكل.

أمانسيو أورتيغا:

القيمة الصافية: 55.1 مليار دولار.

العمر: 84 عامًا.

البلد: إسبانيا.

الصناعة: الموضة والبيع بالتجزئة.

مصدر الثروة: Zara.

مارك زوكربيرغ:

القيمة الصافية: 54.7 مليار دولار.

العمر: 35 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: التكنولوجيا.

مصدر الثروة: فيسبوك.

جيم والتون:

القيمة الصافية: 54.6 مليار دولار.

العمر: 71 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: الموضة والبيع بالتجزئة.

مصدر الثروة: والمارت.

أليس والتون:

القيمة الصافية: 54.4 مليار دولار.

العمر: 70 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: الموضة والبيع بالتجزئة.

مصدر الثروة: والمارت.

إس. روبسون والتون:

القيمة الصافية: 54.1 مليار دولار.

العمر: 75 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: الموضة والبيع بالتجزئة.

مصدر الثروة: والمارت.

ستيف بالمر:

القيمة الصافية: 52.7 مليار دولار.

العمر: 64 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: التكنولوجيا.

مصدر الثروة: مايكروسوفت.

كارلوس سليم:

القيمة الصافية: 52.1 مليار دولار.

العمر: 80 عامًا.

البلد: المكسيك، الأصل لبناني.

الصناعة: Telecomm.

مصدر الثروة: America Movil.

لاري بايج:

القيمة الصافية: 50.9 مليار دولار.

العمر: 47 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: التكنولوجيا.

مصدر الثروة: جوجل.

سيرجي برين:

القيمة الصافية: 49.1 مليار دولار.

العمر: 46 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: التكنولوجيا.

مصدر الثروة: جوجل.

فرانسواز بيتنكور مايرز:

القيمة الصافية: 48.9 مليار دولار.

العمر: 66 عامًا.

البلد: فرنسا.

الصناعة: الجمال والموضة.

مصدر الثروة: لوريال.