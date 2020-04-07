أبرز الخدمات والقنوات للحفاظ على اللياقة البدنية من المنزل

يمكن أن يكون الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة تحديًا كبيرًا أثناء البقاء في المنزل، حيث تتبنى معظم الشركات في العالم اليوم ثقافة العمل من المنزل، مع فقدان الأشخاص للقدرة على الخروج أو زيارة صالة الألعاب الرياضية، يمكن أن يتعثر نمط الحياة بسرعة، ومع ذلك بمساعدة التطبيقات والتكنولوجيا يمكن للمرء مواصلة العمل من المنزل والحفاظ على اللياقة البدنية والصحة، حتى اليوم ليس هناك وضوح بشأن متى سيتمكن الأشخاص من استئناف حياتهم العادية.

في هذا الموضوع، قمنا بجمع بعض الموارد الرائعة بما في ذلك تطبيقات وخدمات الجوال حيث تقدم العديد من الخدمات والتطبيقات الآن دروسًا وإرشادات خاصة في اللياقة البدنية بأسعار مخفضة (أو حتى مجانًا في بعض الحالات).

قامت Cure.fit بنقل جلسات اللياقة البدنية إلى الإنترنت وزادت من تواترها، كما أن هذه الجلسات الحية مجانية للانضمام، حيث تشمل على تمارين الجزء العلوي من الجسم وتمارين لكامل الجسم ودروس لليوغا ودروس اللياقة البدنية في الرقص وتمارين القلب والمزيد، كما أن هناك الكثير من الجلسات للحفاظ على اللياقة البدنية لجميع أنواع المستخدمين كل يوم.

إلى جانب الجلسات الحية يحتوي التطبيق أيضًا على دروس مسجلة مسبقًا يمكن الوصول إليها في أي وقت، حيث تتضمن مقاطع فيديو لعشرة أنواع مختلفة من التدريبات التي تهدف إلى تحقيق نتائج محددة مثل فقدان الوزن وزيادة القوة العضلية.

أطلقت StepSetGo، وهي منصة لياقة بدنية هندية، ميزة تساعد المستخدمين على كسب المزيد من عملات SSG (عملة التطبيق داخل StepSetGo) لكل خطوة داخلية يتخذونها، كما أن هناك 7 أنواع من التحديات، حيث سيتمكن المستخدمون من الفوز بعروض مثيرة وعروض مجانية وخصومات حصرية من خلال تبادل العملات SSG، كما أن هناك صفحة Arena التي تتيح للمستخدمين التنافس مع الأصدقاء وحتى تحدي الآخرين لجمع المزيد من عملات SSG.

الحفاظ على اللياقة أثناء الحجر الصحي المنزلي أمر مهم ولكن من المهم أيضًا الحفاظ على نظام المناعة قويًا، للمساعدة في ذلك طرح تطبيق HealthifyMe (علامة تبويب المناعة)، لا تقوم هذه الميزة باختبار مستويات مناعة المستخدم فقط مجانًا من خلال سلسلة من أسئلة تقييم نمط الحياة، ولكنها تقترح أيضًا طرقًا للمستخدمين لزيادة المناعة، ونظرًا لأن هذه ميزة جديدة، سيحصل المستخدمون الأوائل (أول 10000 مستخدم) على مكالمة استشارية مجانية من مدرب خاص.

يوتيوب:

إلى جانب المنصات المذكورة أعلاه، يمكن للمرء دائمًا زيارة يوتيوب للحصول على محتوى يتعلق بالصحة إضافة إلى اللياقة البدنية حيث يمكنكم زيارة بعض القنوات النشطة والتي تملك معلومات رائعة لجميع مستويات المستخدمين، مثل Athlean X و Gravity Transformation و Fittuber و PopSugar Fitness و The Body Coach و Fitness Blender و Boho Beautiful ولا تعد هذه القنوات سوى بعض الأماكن التي تقدم محتوى منتظمًا عالي الجودة في قسم اللياقة البدنية.