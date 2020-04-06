TCL تعلن عن ثلاثة هواتف مع دعم 5G وسعر منافس

أعلنت شركة (تي سي إل) TCL في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي عن هواتف سلسلة 10 الجديدة، واليوم أعلنت عن كافة المواصفات الخاصة بهواتفها الثلاثة: (تي سي إل 10إل) TCL 10L، و(تي سي إل 10 برو) TCL 10 Pro، و(تي سي إل 10 5جي) TCL 10 5G.

ومع أن الهواتف الثلاثة متشابهة في المواصفات، إلا أن الغريب أن هاتف (تي سي إل 10 5جي) ليس الأقوى كما قد يُظن. ويعد هاتف (تي سي إل 10 برو) الأقوى مع شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.47 بوصات وبدقة +1080، وهي تدعم تقنية HDR10. وتمتاز الشاشة بأنها منحنية من الجانبين، وهناك قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 24 ميجابكسل، كما تمتاز بوجود حساس البصمة تحتها.

وعلى ظهر الهاتف، هناك 4 كاميرات خلفية دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 16 ميجابكسل ومخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة. وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجابكسل للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة للفيديو، وهي حصرية لنسخة (برو) من الهواتف الثلاثة. أم الكاميرا الرابعة فهي بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق. هذا؛ ويمكن للكاميرا الأمامية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 675)، ويحتوي أيضًا ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1، وهي قابلة للتوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD. وتأتي بطارية الهاتف بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط، إذ تُشحن البطارية بنسبة 50% في غضون 35 دقيقة فقط.

وتعتزم الشركة طرح هاتف (تي سي إل 10 برو) خلال الربع الثاني من العام الحالي بسعر يعادل 450 دولارًا أمريكيًا. وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.

أما هاتف (تي سي إل 10 5جي) فهو يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل معالج (سنابدراجون 765جي)، وهو يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD. ويقدم الهاتف بطارية بالسعة ذاتها لهاتف (تي سي إل 10 برو).

وعلى ظهر الهاتف، يشترك (تي سي إل 10 5جي) مع (تي سي إل 10 برو) في مواصفات الكاميرتين الرئيسية، والثانية، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة بدلًا من التصوير الليلي، أما الكاميرا الرابعة فهي بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق.

ويختلف الهاتف أيضًا في أن حساس البصمة ليس تحت الشاشة، بل على ظهره، وهو ما يُفسر سبب كون الشاشة من نوع LCD، وهي تأتي بقياس 6.53 بوصات ودقة +1080 مع ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل. وتدعم الشاشة أيضًا تقنية HDR10.

وتعتزم الشركة الصينية طرح هاتف (تي سي إل 5جي) بسعر 400 يورو ولا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق.

ويشترك الهاتف الثالث (تي سي إل 10إل) مع هاتف (تي سي إل 5جي) في العديد من المواصفات، بما في ذلك الشاشة، والكاميرا الأمامية، والكاميرات الخلفية باستثناء أن الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل بدلًا من 64 ميجابكسل، كما أن كاميرا التصوير القريب بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 665)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت.

وتأتي بطارية (تي سي إل 10إل) بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة بدون دعم تقنية الشحن السريع. وسيتوفر الهاتف خلال الربع الثاني بسعر يعادل 250 دولارًا أمريكيًا.