Microsoft Edge يصبح ثاني أكثر متصفح ويب شيوعًا

أصبح متصفح (Microsoft Edge) ثاني أكثر متصفحات الويب لأجهزة سطح المكتب شيوعًا بناءً على الاستخدام، تاركًا وراءه متصفح (فايرفوكس) Firefox، وذلك وفقًا لتقرير من منصة (NetMarketShare) يوضح أن حصة مايكروسوفت السوقية بلغت 7.59 في المئة في شهر مارس، أي أعلى بقليل من حصة فايرفوكس البالغة 7.19 في المئة.

ويبدو أن رهان مايكروسوفت على المتصفح المستند إلى محرك (Chromium) قد أثمر، بحيث هذه هي المرة الأولى التي يتفوق فيها (Microsoft Edge) على (Mozilla Firefox) من حيث الحصة السوقية، وبالرغم من ذلك، لا يزال المتصفحان بعيدان جدًا عن متصفح (Google Chrome) الذي يمتلك حصة سوقية تبلغ 68.5 في المئة.

ويساعد وضع متصفح (Microsoft Edge) كمتصفح افتراضي لنظام ويندوز 10 في نمو الحصة السوقية للمتصفح بسرعة كبيرة، إلى جانب أن الإصدار القائم على محرك (Chromium) ألغى العديد من الشكاوى، مثل التوافق والسرعة ومدى الإضافات المتاحة، المتعلقة بالإصدار القديم من المتصفح المعتمد على محرك مايكروسوفت الخاص.

وكانت حصة متصفح (Microsoft Edge) السوقية 5.53 في المئة في شهر أبريل 2019، بينما كانت حصة متصفح (Firefox) السوقية 10.23 في المئة، واقترب المتصفحان من بعض في شهر فبراير، وتظهر بيانات شهر مارس تفوق (Microsoft Edge) بعد حصوله على نسبة 7.59 في المئة مقابل نسبة 7.19 لمتصفح (Firefox).

وتظهر البيانات أن قاعدة مستخدمي (Edge) قد نمت بشكل مطرد خلال العام الماضي، في حين فقد (Firefox) بعض مستخدميه، وبالرغم من (Microsoft Edge) يشجع الأشخاص على استخدام خدمات مايكروسوفت عبر خدمات جوجل، فإن اعتماده على محرك (Chromium) يعزز قبضة جوجل على الويب.

وتظهر بيانات منصة (NetMarketShare) الحصة السوقية للعديد من متصفحات الويب خلال العام الماضي، من ضمنها (Internet Explorer) الذي يحتفظ بحصة سوقية تبلغ 5.87 في المئة و (Safari) الذي يحتفظ بحصة سوقية تبلغ 3.62 في المئة و (Opera) الذي يحتفظ بحصة سوقية تبلغ 1.14 في المئة.