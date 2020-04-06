5 طرق لمشاهدة Netflix مع الأصدقاء عن بُعد

تعتبر مشاهدة الأفلام والعروض التلفزيونية مع الأصدقاء أكثر متعة، ولكن هذا أصبح صعبًا في ظل ظروف العزل المنزلي الذي نتبعه حاليًا لتقليل انتشار فيروس كورونا، ولحسن الحظ يوجد بعض الطرق التي تتيح لك مشاهدة المحتوى في منصة (نتفليكس) Netflix مع الأصدقاء عن بُعد بسهولة.

فيما يلي سنتعرف على 5 طرق لمشاهدة Netflix مع الأصدقاء عن بعد:

1- Netflix Party:

Netflix Party إضافة في متصفح جوجل كروم، تتيح لك ولأصدقائك مشاهدة Netflix عن بُعد معًا، وتعمل الإضافة على مزامنة التشغيل بين جميع المشاهدين، مع إضافة نافذة للدردشة تسمح لأي شخص يشاهد الفيديو بإيقافه مؤقتًا، وبالتالي عندما يضغط شخص ما على زر الإيقاف المؤقت، سيتوقف التشغيل على شاشات الجميع.

لإنشاء جلسة كل ما عليك فعله هو تشغيل مقطع فيديو على Netflix، والضغط على زر (الإيقاف المؤقت) Pause، ثم النقر على زر الإضافة في المتصفح في أعلى الجهة اليمني من النافذة لإضافة أصدقائك.

وتذكر أن أسماء مستخدمي الدردشة غير قابلة للتخصيص، بالإضافة إلى أنه إذا رغبت في مشاهدة مقطع فيديو ثانٍ مع أصدقائك بعد انتهاء الجلسة، ستحتاج إلى إعداد جلسة جديدة وإعادة إضافة الجميع.

2- Watch2Gethe:

Watch2Gethe تطبيق يحتوي على مشغل خاص به يتيح لك الوصول إلى المحتوى في الكثير من المنصات مثل: يوتيوب، و Vimeo، و ساوند كلاود، وبالرغم من عدم توافق Netflix مع مشغل Watch2Gether إلا أنه يمكنك استخدامه في مشاهدة Netflix مع أصدقائك.

حيث تتيح لك ميزة W2gSync لصق عنوان URL الخاص بنفليكس مباشرة في نافذة غرفة المشاهدة، وعند بدء تشغيل الفيديو، سيتمكن الجميع من المشاهدة، ولكن التحكم في التشغيل والإيقاف سيكون متاحًا فقط للشخص الذي قام بإنشاء الغرفة وإضافة عنوان URL.

ولكي يعمل W2gSync يجب عليك تنزيل إضافة Watch2Gether الرسمية في متصفح جوجل كروم من سوق جوجل كروم.

3- Scener:

يتيح لك تطبيق Scener مشاهدة Netflix عن بُعد مع الأصدقاء، مع توفير غرفة دردشة يمكنكم استخدامها للتحدث عن العرض في الوقت الفعلي، ولكن قبل تنزيل التطبيق Scener هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك:

يعمل التطبيق فقط مع حساب Netflix الأساسي، وبالتالي إذا كنت تشارك حسابك مع شخص آخر، فتأكد من تحديد حسابك الرئيسي عند إعداد مجموعة المشاهدة.

الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاهدة بشكل متزامن في الغرفة هو 10.

يمكن فقط للمضيف إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا وإعادة تشغيله.

4- Metastream:

تتيح لك أداة Metastream مشاهدة Netflix مع الأصدقاء عبر متصفح الويب، وبالإضافة إلى ذلك فإنها تدعم العديد من مواقع الفيديو الأخرى أيضًا مثل: يوتيوب، و Hulu و Twitch.

كما توفر واجهة الأداة صفحة دردشة وقائمة انتظار فيديو للمشاهدة المستمرة، ولتتمكن استخدام هذه الأداة يجب عليك تثبيت إضافة Metastream Remote في متصفحك.

5- Kast:

يدعم تطبيق Kast جميع خدمات البث المباشر عبر الإنترنت، ويوجد منه إصدارات لنظامي التشغيل ويندوز وماك أوإس، أو عبر متصفح الويب، بالإضافة كتطبيق في هواتف آيفون وأندرويد، ولكن عند الاستخدام سيكون هناك صلاحية لشخص واحد فقط للتحكم في البث.

كما يمكن تخصيص الجلسات إلى (خاصة) أو (عامة)، ويمكنك الترقية إلى النسخة المدفوعة للحصول على جودة فيديو محسنة، ومجموعة أوسع من الرموز التعبيرية وتجربة مشاهدة خالية من الإعلانات.