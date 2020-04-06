5 تطبيقات لتجربة تقنية LiDAR في iPad Pro الجديد

قدمت شركة آبل في جهاز (آيباد برو) iPad Pro الجديد ماسحًا ضوئيًا يعمل بتقنية LiDAR، ومن المتوقع أن يلعب دورًا كبيرًا في مبادرات الواقع المعزز التي ستقدمها آبل خلال السنوات القادمة.

وعلى الرغم من أن التقنية تقتصر حاليًا على أطْرِزَة أجهزة iPad Pro 2020، إلا أنه من المتوقع أن تصل تقنية LiDAR إلى أجهزة آبل الأخرى في المستقبل مثل هواتف آيفون 2020.

فيما يلي سنتعرف على بعض التطبيقات التي تتيح لك تجربة تقنية LiDAR في iPad Pro الجديد:

ما هي تقنية LiDAR وكيف تعمل؟

تُستخدم تقنية LiDAR – اختصار لمصطلح Light Detection and Ranging – الضوء لقياس المسافة بين الجهاز والأشياء المحيطة به حتى مسافة 5 أمتار، وتعمل على مستوى الفوتون الواحد بسرعات تقاس بالنانو ثانية، مما يفتح آفاقاً هائلة لتجارب الواقع المعزز وغيرها.

لقد أصبحت تطبيقات الواقع المعزز أكثر واقعية على جهاز iPad Pro الجديد لأن إضافة العناصر في الواقع المعزز تتم الآن بصورة فورية. وبفضل إمكانية إخفاء العناصر الافتراضية بتلك الواقعية، يمكن لعناصر الواقع المعزز الظهور أمام العناصر الواقعية أو خلفها.

وبالإضافة إلى هذا أصبحت ميزتا التقاط الحركة وإمكانية إخفاء العناصر الافتراضية بالأشخاص الحقيقيين أكثر دقة من أي وقت سابق ليتمكن المطورون من ابتكار تجارب غامرة بشكل مذهل.

أبرز التطبيقات المتاحة لتجربة تقنية LiDAR الآن:

1-تطبيق Measure:

يتيح لك تطبيق Measure تحويل جهازك لشريط قياس، حيث يمكّنك قياس حجم الأشياء الحقيقية، وطول الأشخاص بسرعة، ويمكنه توفير أبعاد الأشياء المستطيلة تلقائيًا.

في طرز آيباد برو 2020 الجديدة يمكنك استخدام الإرشادات الأفقية والعمودية الجديدة لتطبيق Measure عند قياس الأجسام الكبيرة للحصول على قياسات أكثر دقة، وقياس طول الشخص على الفور من الأرض إلى أعلى رأسه، أو قبعته، وحفظ هذه القياسات من جلسة واحدة واستكمالها بلقطات شاشة، بحيث يسهل الوصول إليها ومشاركتها متى احتجت إليها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد في آب ستور.

2- تطبيق Complete Anatomy Platform 2020:

هذا التطبيق حاصل على جائزة Apple Design، ويُستخدم بصورة كبيرة في العديد من كليات الطب المرموقة في العالم.

التطبيق عبارة عن منصة تعليمية للتشريح مع أدوات تعاون وتعلم فريدة من نوعها، وباستخدام الماسح الضوئي بتقنية LiDAR في جهاز آيباد برو 2020 الجديد، سيقدم التطبيق مستوى آخر للتشريح من خلال إتاحة صور ثلاثية الأبعاد لاستخدامها في تصور حركة العضلات ودراستها بدقة، وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد في آب ستور.

3- تطبيق SHAPR3D:

هذا التطبيق موجّه للمهندسين، والمصممين الصناعيين، والمبدعين الذين يرغبون في بدء أو ترقية طريقة عملهم مع التصميم الثلاثي الأبعاد 3D.

ومع استخدام الماسح الضوئي الجديد بتقنية LiDAR في أجهزة آيباد برو 2020 سيتمكن هولاء من تصميم نماذج جديدة لأعمالهم ومشاريعهم بكل سهولة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد في آب ستور.

4- تطبيق IKEA Place:

يمكنك استخدام هذا التطبيق مع الماسح الضوئي الجديد بتقنية LiDAR في أجهزة آيباد برو 2020 لرؤية نماذج ثلاثية الأبعاد حقيقية لقطع الأثاث داخل المساحات في منزلك، من خلال الجمع بين أحدث تقنيات الواقع المعزز وحلول المنزل الذكي من شركة (إيكيا) لمعرفة كيف سيظهر الأثاث الجديد في منزلك قبل شرائه فعليًا.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد في آب ستور.

5- لعبة Hot Lava:

يدعم تطبيق لعبة Hot Lava الواقع المعزز لتحويل المساحة من حولك إلى تحديات لتجاوز مستويات اللعبة.

وتندرج هذه اللعبى تحت فئة ألعاب المغامرة، حيث يمكنك استكشاف عوالم مليئة بالتحديات عن طريق القفز والتسلق بدون لمس الأرض لأنها مصنوعة من الحمم النارية.

إذا اشتريت جهاز آيباد برو 2020 الجديد؛ فيمكنك زيارة صفحة آبل مباشرة من جهازك اللوحي لمشاهدة العديد من التطبيقات الأخرى التي يمكنك استخدامها لتجربة هذه التقنية.