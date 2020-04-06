اكتسب تطبيق مؤتمرات الفيديو (زووم) Zoom شعبية كبيرة خلال جائحة فيروس كورونا، حيث أصبح الخيار الأول لملايين الأشخاص الذين يعملون ويدرسون من المنزل خلال هذه الفترة، ولكن هذا الانتشار السريع كان سببًا في الكشف عن الكثير من نقاط الضعف به مما يشكل تهديدًا خطيرًا لأمان وخصوصية مستخدميه.

كشفت التقارير عن الكثير من نقاط الضعف في التطبيق منها: عدم دعم تقنية التشفير (من طرف إلى طرف) لحماية الاجتماعات المرئية كما يدّعي التطبيق، كما ظهر تهديد أمني يُعرف باسم (Zoombombing) حيث يقتحم المتسللين مؤتمرات الفيديو لنشر رسائل عنصرية أو مواد إباحية.

كما أكدت بعض التقارير خلال هذا الأسبوع أن تطبيق Zoom يرسل بعض بيانات المستخدم إلى الصين، وكذلك وجد مجموعة من الباحثين بعض مقاطع الفيديو المسجلة بواسطة التطبيق مكشوفة في قاعدة بيانات سحابية غير آمنة على الإنترنت.

يحاول تطبيق Zoom – الذي شهد نموًا استثنائيًا يتراوح بين 10 إلى 200 مليون مستخدم يوميًا في غضون أشهر مع ظهور فيروس كورونا المستجد (COVID-19) – أن يجعل خدمته أكثر أمانًا وخصوصية، حيث أعلن خلال الأسبوع الماضي عن عدد من الإجراءات الأمنية الجديدة، وتشغيل بعض ميزات الأمان بشكل افتراضي.

وعلى الرغم من أن التطبيق يقدم بعض الميزات القوية التي تفتقدها بعض التطبيقات المنافسة، إلا أنه من الأفضل أن تستخدم بديلًا آخر، على الأقل حتى ينجح تطبيق Zoom في التعامل مع مشكلات الأمان والخصوصية بشكل صحيح.

فيما يلي 5 بدائل لتطبيق Zoom للذين يهتمون بالأمان والخصوصية:

1- تطبيق Skype:

أجرت شركة مايكروسوفت بعض التحسينات الكبيرة على خدمة مكالمات الفيديو عبر تطبيق Skype، حيث أزالت الصعوبات المتعلقة بإجراء مكالمة، مثل الاشتراك في الخدمة أو تنزيل التطبيق، بحيث لا يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى الاشتراك للحصول على حساب أو تنزيل البرنامج من أجل الانضمام إلى مؤتمرات الفيديو عبر المنصة.

تسمح ميزة Meet Now – التي يمكنك الوصول إليها عن طريق الضغط على زر (Meet Now) في الجانب الأيسر من التطبيق – بإجراء مكالمات الفيديو بسهولة؛ ووفقًا لموقع الويب يمكن أن يختلف الحد الأقصى لعدد المشاركين وفقًا للنظام والجهاز.

هناك بالفعل صفحة منفصلة تهدف إلى السماح لك بإنشاء اجتماع فيديو مجاني دون الحاجة إلى الاشتراك فعليًا في الخدمة، فبمجرد الانتقال إلى صفحة مكالمة مؤتمر Skype الجديدة، والنقر على زر (إنشاء اجتماع مجاني) يمكنك إنشاء رابط لمشاركته مع أشخاص آخرين.

يتضمن Skype العديد من الميزات التي يمكنك استخدامها لعقد مؤتمرات فيديو احترافية:

تسجيل مكالماتك وحفظها لمراجعتها لاحقًا، حيث يتيح لك حفظ التسجيل الخاص بك لمدة تصل إلى 30 يومًا.

يمكنك تغيير الخلفية أو إخفاءها قبل دخول المكالمة.

مشاركة العروض التقديمية أو مواد العمل أو التصاميم بسهولة في المكالمة الجماعية.

2- تطبيق Cisco Webex:

Webex هو تطبيق لعقد المؤتمرات عبر الفيديو كان موجودًا منذ التسعينيات، واستحوذت عليه شركة Cisco في عام 2007. وعلى الرغم من أنه يُعرف كتطبيق تواصل موجّه لقطاع الأعمال، إلا أنه يقدم إصدار مجاني يتضمن العديد من الميزات القوية.

وقد أعلنت شركة Cisco في بداية شهر مارس عن توسيع ميزات الإصدار المجاني من خدمة Webex في جميع البلدان التي تتوفر فيها الخدمة بسبب انتشار فيروس كورونا، وتشمل الميزات الإضافية ما يلي:

توقيت غير محدود (بدون قيود زمنية) لكل اجتماع بدلًا من 40 دقيقة فقط.

دعم ما يصل إلى 100 مشارك في الاجتماع بدلًا من 50 مشارك فقط.

توفير رقم اتصال هاتفي (بالإضافة إلى إمكانيات VoIP الحالية).

3- تطبيق جوجل Hangouts:

لا يزال الإصدار الكلاسيكي من Google Hangouts متاحًا، على الرغم من أن جوجل تروج حاليًا لإصدار Hangouts Meet لمستخدمي G Suite وعملاء الشركات.

يمكنك استخدام Hangouts للدردشة المرئية مع ما يصل إلى 10 أشخاص، كما يتيح لك إرسال الصور، والملصقات، والصور المتحركة GIF، والرموز التعبيرية أثناء المحادثة، واستخدام ميزة مشاركة الشاشة، وكل ما تحتاجه لبدء مكالمة الفيديو هو حساب جوجل.

4- تطبيق Microsoft Teams:

توفر شركة مايكروسوفت حق الوصول المجاني للإصدار المدفوع من الفئة E1 لتطبيق الدردشة الخاصة بها Teams لمدة 6 أشهر. حيث يسمح هذا الإصدار للمستخدمين بتسجيل الاجتماعات، وإمكانية الوصول إلى مكالمات جماعية أكبر، والتعاون المباشر في تحرير المستندات، بالإضافة إلى الاستفادة من سعة تخزينية تبلغ 1 تيرابايت.

5- تطبيق StarLeaf:

ربما لم تسمع عن منصة StarLeaf من قبل، حيث إنها منصة مصممة للشركات الكبيرة، وعلى الرغم من أن الشركة لا تقدم أي أسعار للاشتراك في الخدمة في موقعها الإلكتروني – بل عليك الاتصال بمندوب المبيعات – إلا أنها تقدم الآن إصدار مجاني للتواصل عبر للفيديو والمراسلة النصية لأولئك الذين يحاولون البقاء على اتصال أثناء انتشار فيروس كورونا.

يمكنك من خلال StarLeaf عقد اجتماعات مع ما يصل إلى 20 مشاركًا، لمدة 46 دقيقة لكل اجتماع، ولكنها آمنة وموثوقة جدا، حيث إنها حاصلة على شهادة أمان عالمية المستوى معتمدة ISO / IEC 27001، لذلك يمكنك الاطمئنان إلى أن بيانات عملك ستكون آمنة.