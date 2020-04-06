ماذا تستطيع أن تشاهد على الإنترنت باستخدام 2 جيجابايت من البيانات الخلوية؟

الأشياء التي يحب معظمنا القيام بها باستخدام هواتفنا هي الأشياء التي تستهلك معظم البيانات وتتمثل في الموسيقى والفيديو، حيث تم صنع الهواتف الحديثة وخدمات البث لتتناسب مع بعضها البعض.

الهاتف الذكي اليوم قادر على تقديم محتوى عالي الجودة، وهذا يعني المزيد من استهلاك البيانات الخلوية، حيث إن الهاتف اليوم يتيح للمستخدم مشاهدة الكثير من الخدمات، مثل يوتيوب ونتفليكس وسبوتيفاي، التي بدورها تحتاج للكثير من البيانات اللحظية.

تغيرت الأمور كثيرًا منذ إطلاق أول هاتف ذكي حتى الآن، والثابت الوحيد المتبقي هو أننا نحب المشاهدة والاستمتاع باستخدام هواتفنا، لكن ظهور الفيديو العالي الدقة، والبث الصوتي بمعدل البت العالي، يعني أيضًا ازدياد استهلاك البيانات بشكل لا مثيل له، لذلك دعنا نحلل الأمر لمعرفة مقدار البيانات التي تستخدمها عند تشغيل التطبيق المفضّل لديك.

البث الصوتي:

في حين أن بعض الخدمات تقدم تدفقًا فائقًا للموسيقى، فإن معظم الخدمات تستخدم المقياس نفسه: المنخفض والمتوسط أو العادي والعالي، ويستخدم معظمهم معدل البت نفسه (عدد البتات في الثانية التي يتم إرسالها رقميًا) لتحديد كل فئة، إليك كيفية ظهورها ومقدار البيانات التي يستهلكها كل منها:

تدفق منخفض 96 كيلو بت في الثانية: يستهلك بث الموسيقى المنخفض الجودة في المتوسط 0.72 ميجابايت في الدقيقة أو 43.2 ميجابايت في الساعة.

تدفق متوسط 160 كيلوبت في الثانية: يستهلك بث الموسيقى بجودة عادية أو متوسطة 1.20 ميجابايت في الدقيقة أو 72 ميجابايت في الساعة في المتوسط.

تدفق عالي 320 كيلوبت في الثانية: يستهلك بث الموسيقى العالية الجودة في المتوسط 2.40 ميجابايت في الدقيقة أو 115.2 ميجابايت في الساعة.

تقدم معظم الخدمات بثًا يتم ضبطه تلقائيًا بناءً على ظروف الشبكة، وبعضها يستخدم معدلات بت منخفضة الجودة لجميع الفئات، ولكن معظم الخدمات الأخرى، التي من ضمنها: موسيقى جوجل بلاي و Spotify، تتبع هذه الإرشادات عندما لا يكون لديك أشياء معدة للضبط التلقائي.

بث الفيديو:

كما يمكنك أن تتخيل، أن تدفق الفيديو يستخدم بيانات أكثر بكثير من الصوت، حيث يتم إرسال المزيد من المعلومات فقط، وتلعب ظروف الشبكة دورًا كبيرًا في كيفية بث الوسائط؛ لأنه لا أحد يحب التخزين المؤقّت، لحسن الحظ فإن التطبيقات اليوم ذكية بما يكفي لطلب بث فيديو يعمل مع سرعات الشبكة المتاحة.

فيديو بجودة منخفضة: فكر في 240p أو 320p، ستستخدم الإعدادات المنخفضة الجودة حوالي 0.3 جيجابايت (300 ميجابايت) في الساعة.

فيديو بجودة SD: هو فيديو قياسي بدقة 480 بكسلًا، يستخدم حوالي 0.7 جيجابايت (700 ميجابايت) في الساعة.

فيديو عالي الجودة: يستخدم الفيديو العالي الجودة حوالي 0.9 جيجابايت بدقة (720 بكسلًا) و 1.5 جيجابايت بدقة (1080 بكسلًا)، و 3 جيجابايت بدقة (2K) لكل ساعة.

فيديو بجودة UHD: يستهلك الكثير من البيانات، حيث يستخدم الفيديو بدقة 4K حوالي 7.2 جيجابايت في الساعة.

ساعدت نتفليكس في إخبارنا بمقدار البيانات التي تستخدمها خدمتها، فالجودة المتغيرة تتم وفقًا لظروف الشبكة وذاكرة التخزين المؤقت لهاتفك، ولكن هذه الأرقام هي رهان آمن جدًا إذا كنت تنوي معرفة حجم استهلاك البيانات لكل فيديو أو مقطع صوت.

كيف تستهلك خطة البيانات الخلوية؟

تتيح معظم شركات الاتصالات باقات محددة للإنترنت، مثل 2 جيجابايت و 5 جيجابايت و 10 جيجابايت، سنقوم بتفصيل ما تسمح لك به كل باقة من هذه الباقات:

2 جيجابايت:

47 ساعة من الموسيقى المنخفضة الجودة.

28 ساعة من الموسيقى المتوسطة الجودة.

17 ساعة من الموسيقى العالية الجودة.

6.5 ساعات من الفيديو المنخفض الجودة.

2.8 ساعة من الفيديو العالي الدقة.

2.2 ساعة من الفيديو الذي بدقة 720p.

1.3 ساعة من الفيديو الذي بدقة 1080p.

0.6 ساعة من الفيديو الذي بدقة 2K.

0.25 ساعة من الفيديو الذي بدقة 4K.

5 جيجابايت:

117 ساعة من الموسيقى المنخفضة الجودة.

70 ساعة من الموسيقى المتوسطة الجودة.

42.5 ساعة من الموسيقى العالية الجودة.

16.25 ساعة من الفيديو المنخفض الجودة.

7 ساعات من الفيديو العالي الدقة.

5.5 ساعات من الفيديو الذي بدقة 720p.

3.25 ساعات من الفيديو الذي بدقة 1080p.

1.5 ساعة من الفيديو الذي بدقة 2K.

0.6 ساعة من الفيديو الذي بدقة 4K.

10 جيجابايت:

234 ساعة من الموسيقى المنخفضة الجودة.

140 ساعة من الموسيقى المتوسطة الجودة.

85 ساعة من الموسيقى العالية الجودة.

32.5 ساعة من الفيديو المنخفض الجودة.

14 ساعة من الفيديو العالي الدقة.

11 ساعة من الفيديو الذي بدقة 720p.

6.5 ساعات من الفيديو الذي بدقة 1080p.

3 ساعات من الفيديو الذي بدقة 2K.

1.2 ساعة من الفيديو الذي بدقة 4K.

لقد اتبعنا معيار 1000 ميجابايت = 1 جيجابايت هنا، وليس (الحساب الحقيقي) الذي يقدر كل 1.024 ميجابايت مقابل 1 جيجابايت، وذلك لأن شركات الاتصالات قد تفعل الشيء ذاته لحساب استهلاك البيانات، وتذكّر هذه تقديرات قريبة.

نظرًا لكيفية ضغط البيانات وتغيير المعادلات بناءً على كل حالة، قد تكون قياساتنا مختلفة قليلاً عن قياساتك، ولا يؤخذ في هذا الموضوع أي تقارب مع ما قد يفعله مشغل شبكة الجوال في بلدك، لأنه بالنسبة لنا كل 1.7 ميجابايت يساوي 1.7 ميجابايت وليس 2 ميجابايت.