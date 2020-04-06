كيف يمكنك مزامنة الملاحظات بين آيفون وماك بسهولة؟

يعد إنشاء مستند نصي في تطبيق (الملاحظات) Notes المثبت سابقًا في أجهزة آبل أمرًا رائعًا، ولكنه سيكون أكثر فائدة عندما يمكنك مزامنة هذه الملاحظات بين جميع أجهزتك، وتقدم آبل طريقة سهلة لذلك من خلال خدمة (آي كلاود) iCloud.

فيما يلي سنتعرف على كيفية مزامنة الملاحظات من آيفون إلى ماك باستخدام iCloud:

ملاحظة: تنطبق الإرشادات الواردة في هذه المقالة على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 11 والإصدارات الأحدث، و iPadOS 13 والإصدارات الأحدث و macOS 10.14 والإصدارات الأحدث.

قبل أن تتمكن من مزامنة (الملاحظات) Notes من آيفون إلى ماك أو العكس، تأكد من:

اتصال جهاز ماك بشبكة (الواي فاي).

اتصال هاتف آيفون بالإنترنت.

تسجيل الدخول إلى حساب iCloud باستخدام Apple ID نفسه على كلا الجهازين.

كيفية مزامنة الملاحظات من آيفون إلى ماك باستخدام iCloud:

للحفاظ على مزامنة الملاحظات تلقائيًا بين هاتف آيفون وجهاز ماك، يجب عليك تفعيل هذا الإعداد على كلا الجهازين، وستعمل المزامنة بغض النظر عن الجهاز الذي تقوم بإنشاء الملاحظات فيه، ولبدء المزامنة في هاتف آيفون، اتبع الخطوات التالية:

قم بإنشاء مستند نصي باستخدام تطبيق (الملاحظات) Notes.

انتقل إلى (الإعدادات) في الهاتف.

اضغط على حسابك، ثم اضغط على iCloud.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الملاحظات) Notes، ثم حرك زر التبديل الموجود بجواره ليصبح باللون الأخضر.

بتطبيق هذه الخطوات، سيقوم هاتف آيفون بمزامنة الملاحظات تلقائيًا إلى حساب iCloud الخاص بك. وبعد ذلك ستحتاج إلى تفعيل المزامنة في جهاز ماك، من خلال الخطوات التالية:

في جهاز ماك، اضغط على قائمة آبل في أعلى الجهة اليسرى.

اضغط على خيار (System Preferences).

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على iCloud.

ضع علامة في المربع بجانب (الملاحظات) Notes.

بمجرد الانتهاء، ستُفعل المزامنة التلقائية في جهاز ماك في خدمة iCloud، وبالتالي كلما قمت بإجراء تغيير على الملاحظات في جهاز آيفون أو ماك، ستُزامن التغييرات تلقائيًا إلى iCloud.

وإذا لم يكن أحد الأجهزة متصلاً بالإنترنت عند إجراء التغييرات، فستحدث المزامنة بمجرد اتصال الجهاز بالإنترنت.

إذا كان لديك جهاز (آيباد) iPad أو جهاز iPod touch، فيمكنه مزامنة الملاحظات أيضًا، ونظرًا لأنه يعمل بتطبيق (الملاحظات) Notes نفسه، ويتصل بحساب iCloud نفسه، فيمكنك إعداد جهاز آيباد و ماك للمزامنة التلقائية، كما هو مذكور في الخطوات السابقة.