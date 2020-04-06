أجهزة محمولة

فيفو تعلن عن هاتف vivo Y50 بسعر منافس

فيفو تعلن عن هاتف vivo Y50 بسعر منافس
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أعلنت شركة (فيفو) vivo عن هاتفها الذكي الأحدث (فيفو واي50) vivo Y50، وذلك عبر حسابها الرسمي الخاص بدولة كمبوديا على فيسبوك.

ويقدم (فيفو واي50) بشاشة بقياس 6.53 بوصات وبدقة +1080، وتحتوي الشاشة على ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي لا لم يُعلن عن دقتها. أما الكاميرا الخلفية الأربع فهي تأتي بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، وتأتي الكاميرا الثالثة المخصصة لتسجيل العمق بدقة 2 ميجابكسل، أما الرابعة فهي بدقة 2 ميجابكسل وتسمح بتصوير الأجسام لا يتجاوز بعدها 4 سنتيمتر.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 665)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. ويحتوي أيضًا بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ USB-C. وعلى ظهر الهاتف أيضًا، هناك حساس لبصمات الأصابع.

ومع أن هاتف (فيفو واي50) لم يُدرج بعد في موقع الشركة الرسمي، إلا أن صفحتها على فيسبوك ذكرت أنه متاح الآن للحجز بسعر 250 دولارًا أمريكيًا، على أن يبدأ الشحن في 11 نيسان/ أبريل الجاري.

يُشار إلى أن الإعلان عن (فيفو واي50) يأتي بالتزامن مع الإعلان عن هاتف رائد آخر هو (فيفو في19) vivo V19.

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