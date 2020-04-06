ظهور النسخة العالمية من هاتف Vivo V19

ظهرت النسخة العالمية من الهاتف الذكي الجديد لشركة (فيفو) Vivo الصينية المسمى (Vivo V19)، بحيث زودت الشركة الجهاز بكاميرا أمامية مزدوجة وشحن سريع بقدرة 33 واط وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، ويشكل هذا الجهاز أول هاتف من شركة فيفو مزود بثقب شاشة مزدوج، ومن المتوقع أن يظهر في الأسواق العالمية قريبًا.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم (Funtouch OS 10) المعتمدة على أندرويد 10، مع معالج (Snapdragon 712) من شركة كوالكوم، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وزودت الشركة الجهاز بشاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 6.44 إنشات وبدقة 2400×1080 بيكسل مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج تحتها، وتستضيف الشاشة ثقب مزدوج للكاميرا الأمامية المتضمنة عدسة أساسية بدقة 32 ميجابيكسل بفتحة F/2.1 وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة F/2.3.

وبالحديث عن التصوير، فإن الشركة زودت الهاتف بكاميرا خلفية رباعية على شكل حرف L داخل مستطيل كبير، بحيث تأتي العدسة الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة F/1.79، وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة F/2.2، ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.4، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.4.

وتدعم الكاميرا الأمامية والخلفية وضع (Super Night) ووضع الفيديو (Ultra Stable)، وتشمل الميزات الأخرى منفذ (USB-C)، ومنفذ الصوت بقياس 3.5 ميليمتر، وبلوتوث 5.0، وجميع نطاقات وترددات الشبكة اللاسلكية الضرورية.

ويتوفر هاتف (Vivo V19) بلونين هما الفضي (Sleek Silver) والأسود (Gleam Black)، ومن المفترض أن تعلن الشركة عن الأسعار والتوافر بشكل منفصل لكل سوق.