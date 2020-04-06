أجهزة محمولة

الإعلان عن Infinix Note 7 و Infinix Note 7 Lite مع بطارية تدوم لأيام

الإعلان عن Infinix Note 7 و Infinix Note 7 Lite مع بطارية تدوم لأيام
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أعلنت شركة (إنفينيكس) Infinix الصينية عن هاتفيها الجديدين (إنفينيكس نوت 7) Infinix Note 7، و(إنفينيكس نوت 7 لايت) Infinix Note 7 Lite اللذين يركزان على الكاميرات والبطاريات.

ويقدم (إنفينيكس نوت 7) شاشة من نوع LCD بقياس 6.95 بوصات وبدقة 1640×720 بكسل، وهي تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع MediaTek Helio G70، إضافةً إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة بسعة 128 جيجابايت.

الإعلان عن Infinix Note 7 و Infinix Note 7 Lite مع بطارية تدوم لأيام

وعلى ظهر الجهاز، هناك 4 كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، والثالثة بالدقة ذاتها لتسجيل العمق، والرابعة لتسجيل الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة مع فتحة عدسة f/1.8.

ويحتوي (إنفينيكس نوت 7) بطارية بسعة كبيرة قدرها 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط. وبرمجيًا يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10.

أما النسخة المخففة من الهاتف المسماة (إنفينيكس نوت 7 لايت) فهي تتشارك مع النسخة الأخرى بالعديد من المواصفات، ومن ذلك، سعة البطارية التي تختلف في أنها تُشحن باستطاعة 10 واط، وليس 18 واط.

ويقدم (إنفينيكس نوت 7 لايت) شاشة من نوع LCD بقياس 6.6 بوصات وبدقة 1640×720 بكسل مع ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. أما المعالج فهو من نوع MediaTek Helio P22. وتأتي ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت. وتقول (إنفينيكس): إن هذا الهاتف يُشحن تمامًا خلال 3 ساعات لتدوم الطاقة نحو 4 أيام من الاستخدام المعتدل.

ولم تكشف الشركة الصينية عن سعر موعد توفر هاتفي (إنفينيكس نوت 7)، و(إنفينيكس نوت 7 لايت).

الإعلان عن Infinix Note 7 و Infinix Note 7 Lite مع بطارية تدوم لأيام
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