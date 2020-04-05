5 نصائح لتخصيص تطبيق Slack وتحقيق أقصى استفادة منه

يعتبر تطبيق (سلاك) Slack الموجه لقطاع الأعمال، من التطبيقات المهمة ذات الشعبية الواسعة لدى فرق العمل، ولكن قد يكون التطبيق مصدرًا للتشتت في حالة عدم تخصيصه.

إليك 5 نصائح لتخصيص تطبيق Slack للحصول على أقصى استفادة:

1- مغادرة القنوات غير المهمة:

نموذج عمل تطبيق Slack يتمثل في إنشاء (قنوات) Channels للتواصل، وتميل المؤسسات الكبيرة إلى إنشاء الكثير منها، والتي غالبًا ما ترتبط بشكل عام بفرق عمل أو مشاريع محددة. فإذا وجدت نفسك بمرور الوقت مشتركًا في قنوات كثيرة، يمكنك ببساطة مغادرتها خصوصًا القنوات التي لا تحتاج أن تكون فيها.

وإذا وجدت نفسك توقف صوت إشعارات قناة ما لفترات طويلة من الوقت، فيجب عليك تركها والمغادرة فورًا، وحتى إذا احتاجك أي شخص في هذه القناة، فيمكنه ببساطة الإشارة إلى اسمك، عندها سيعرف أنك لست في القناة، ويمكنه بعد ذلك تحديد ما إذا كان يريد إرسال إشعار إليك أو دعوتك مرة أخرى للانضمام إلى القناة.

2- استخدم ميزة سلاسل المحادثات لتنظيم المناقشات:

يدعم تطبيق Slack ميزة تُسمى (سلاسل المحادثات) Threads، التي تسمح للأشخاص بتحديد المحادثات التي يريدون المشاركة فيها فقط، وإذا أراد أحد ما في هذه السلسلة ان يُراسلك، سيظهر لك إشعار بذلك، بينما الأشخاص الذين لا يردون على سلسلة المحادثات لن يروا أي شيء.

ويمكنك مغادرة هذه السلسة متى أدرت، سواء استمرت المحادثة لفترة طويلة جدًا، أو إذا شعرت بأنه ليس لديك شيء آخر لتساهم به، وذلك من خلال النقر على النقاط الثلاث في أعلى اليسار، واختيار (إلغاء متابعة سلسلة المحادثة) Unfollow Thread.

3- تغيير إعدادات الإشعارات:

تشير الكثير من التقارير إلى أن تلقي الكثير من الإشعارات من شأنه أن يشتت انتباهك ويقلل من تركيزك، لذلك أول ما يجب عليك القيام به هو تعديل إعدادات الإشعارات في التطبيق، وذلك من خلال الخطوات التالية:

اضغط على اسم مؤسستك في الزاوية العلوية اليسرى.

اضغط على خيار (التفضيلات) Preferences، ومن هنا يمكنك اختيار إعداد الرسائل المباشرة والإشارات والكلمات الرئيسية مما يتيح لك استقبال الإشعارات فقط عندما يحاول شخص ما الوصول إليك تحديدًا.

كما يمكنك أيضا إعداد الرد على الرسائل وفقًا لجدولك الزمني، بالإضافة إلى إيقاف تشغيل الإشعارات في تطبيق الهاتف الذكي.

4- تخصيص الشريط الجانبي:

بشكل افتراضي، يعرض تطبيق Slack كل قناة تنضم إليها والشخص الذي تتعامل معه في الشريط الجانبي، لهذا السبب يجب عليك تخصيصه لإظهار ما يهمك فقط، ويمكنك ذلك باتباع الخطوات التالية:

اضغط على اسم مؤسستك في الزاوية العلوية اليسرى.

اضغط على خيار (التفضيلات) Preferences.

اضغط على خيار (الشريط الجانبي) Sidebar، ويمكنك من هنا تحديد القنوات والمحادثات المهمة بعلامة النجمة مما يساعدك على تنظيم المحادثات المهمة بالنسبة لك، بحيث يمكنك الرجوع إليها بسهولة لاحقًا.

سيظهر هذا القسم في الشريط الجانبي الخاص بك بعد المرة الأولى التي تقوم فيها بتمييز قناة أو دردشة.

5- تغيير الحالة:

يمكنك تغيير حالتك لتكون غير متصل بالإنترنت حتى تتمكن من التركيز على مهامك، من خلال تغيير الحالة إلى (غير متصل) Offline، حتى يعرف زملاؤك إنك في مهمة ما أو غير متاح حاليًا للرد على رسائلهم، ويمكنك استخدام رمز (آلة كاتبة) للإشارة إلى أنك تكتب حاليًا.