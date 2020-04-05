أجهزة محمولة

هواوي قد تُعلن عن هواتف جديدة في 23 أبريل

هواوي قد تُعلن عن هواتف جديدة في 23 أبريل
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أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الذكي (نوفا 7آي) nova 7i في شهر شباط/ فبراير الماضي، والآن تستعد – وفقًا لأخبار من الصين – لإطلاق هواتف الجديدة من عائلة (نوفا 7).

ونُشر عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو منشور تحدث عن أن هواوي تعتزم الكشف عن ثلاثة هواتف جديدة: (نوفا 7) nova 7، و(نوفا 7 إس إي) nova 7 SE، و(نوفا 7 برو) nova 7 Pro في 23 نيسان/ أبريل الجاري، على أن تتوفر في السوق بعد 5 أيام فقط.

وستحتوي الهواتف الثلاثة على معالج من إنتاج هواوي، مثل: (كيرين 985)، أو (كيرين 990 5جي)، أو (كيرين 820). ويتُوقع أن يكون معالج (كيرين 820) لهاتف (نوفا 7 إس إي)، ومعالج (كيرين 985) لهاتف (نوفا 7)، ومعالج (كيرين 990 5جي) لهاتف (نوفا 7 برو).

ووفقًا للتقرير، فسيُباع هاتف (نوفا 7 برو) بسعر يعادل 495 دولارًا أمريكيًا، وسيُباع هاتفا (نوفا 7)، و(نوفا 7 إس إي) بسعر أقل.

هواوي قد تُعلن عن هواتف جديدة في 23 أبريل
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