هواوي قد تُعلن عن هواتف جديدة في 23 أبريل

هواوي قد تُعلن عن هواتف جديدة في 23 أبريل

أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الذكي (نوفا 7آي) nova 7i في شهر شباط/ فبراير الماضي، والآن تستعد – وفقًا لأخبار من الصين – لإطلاق هواتف الجديدة من عائلة (نوفا 7).

ونُشر عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو منشور تحدث عن أن هواوي تعتزم الكشف عن ثلاثة هواتف جديدة: (نوفا 7) nova 7، و(نوفا 7 إس إي) nova 7 SE، و(نوفا 7 برو) nova 7 Pro في 23 نيسان/ أبريل الجاري، على أن تتوفر في السوق بعد 5 أيام فقط.

وستحتوي الهواتف الثلاثة على معالج من إنتاج هواوي، مثل: (كيرين 985)، أو (كيرين 990 5جي)، أو (كيرين 820). ويتُوقع أن يكون معالج (كيرين 820) لهاتف (نوفا 7 إس إي)، ومعالج (كيرين 985) لهاتف (نوفا 7)، ومعالج (كيرين 990 5جي) لهاتف (نوفا 7 برو).

ووفقًا للتقرير، فسيُباع هاتف (نوفا 7 برو) بسعر يعادل 495 دولارًا أمريكيًا، وسيُباع هاتفا (نوفا 7)، و(نوفا 7 إس إي) بسعر أقل.