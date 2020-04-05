كيف يمكنك إجراء مكالمات هاتفية من خلال الحاسوب بسهولة؟

هناك عدد كبير من الطرق للاتصال بشخص ما من خلال الحاسوب، مثل: تطبيقات مكالمات الفيديو، وتطبيقات المراسلة، لكننا سنقدم لك هنا طريقة سهلة لإجراء مكالمات هاتفية لأرقام الهواتف الخلوية أو الأرضية من خلال الحاسوب.

فيما يلي سنتعرف على كيفية إجراء مكالمات هاتفية من الحاسوب بسهولة:

أولًا: ما هي الأجهزة التي تحتاج إليها:

بالتأكيد يجب توافر حاسوب، ولكن لا يهم إذا كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 10 أو ماك أوإس، أو حاسوب محمول أو مكتبي، حيث يمكنك إجراء مكالمات هاتفية باستخدام الميكروفون ومكبرات الصوت المدمجة بالحاسوب.

ولكن لا يُفضل استخدام مكبرات الصوت المدمجة بسبب تداخل الأصوات المحيطة بك، وبالتالي سيكون الصوت مشوشًا وغير واضح، لذلك يمكنك استخدام سماعة رأس مزودة بميكروفون لتجربة أفضل والمحافظة على خصوصيتك في الوقت نفسه. وأي سماعة رأس ستفي بالغرض، سواء سماعة ألعاب أو سماعة لاسلكية مثل: AirPods من آبل.

كما يجب عليك التأكد من عمل السماعة بشكل جيد أيضا قبل البدء في إجراء المكالمات الهاتفية، ويمكنك التحقق من ذلك في نظام التشغيل ويندوز 10 باتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر (ابدأ) Start، واختر (الإعدادات)، من القائمة.

اختر (النظام) System.

من القائمة الجانبية يسار الشاشة اضغط على خيار (الصوت) Sound.

هنا يمكنك تحديد أجهزة الإدخال والإخراج الصحيحة وتغيير مستويات الصوت واختبار الميكروفون.

مرر للأسفل، وانقر على خيار (حجم الصوت بالتطبيق وتفضيلات الجهاز) App volume and device preferences إذا كنت تريد أن يكون مستوى الصوت في تطبيق الاتصال الخاص بك مختلفًا عن التطبيقات الأخرى في نظامك.

في نظام التشغيل macOS، اتبع الخطوات التالية:

افتح قائمة آبل.

اختر (تفضيلات النظام) System Preferences.

اضغط على خيار (الصوت) Sound.

ضمن علامتي التبويب (الإدخال والإخراج) Input & Output، يمكنك تحديد سماعة الرأس، والتحقق من مستويات الصوت، وضبط توازن الصوت.

وللتأكد تمامًا من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح، يمكنك إجراء تسجيل تجريبي عبر تطبيق Voice Recorder في ويندوز 10، و QuickTime Player في macOS.

ثانيًا: ماهي البرامج التي تحتاج إليها:

عندما يتعلق الأمر بإجراء مكالمات هاتفية باستخدام الحاسوب، سيكون لديك الكثير من الخيارات، إذا كان لديك حاسوب ماك وهاتف آيفون مسجّلين باستخدام (معرّف آبل) Apple ID نفسه، فما عليك سوى تنزيل تطبيق FaceTime لنظام التشغيل (ماك أوإس)، حيث يمكنك إجراء مكالمة هاتفية مع أي جهة اتصال محفوظة في هاتفك.

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 10، يمكنك القيام بذلك بواسطة تطبيق Your Phone الذي أصبح الآن جزءًا من نظام تشغيل ويندوز، وكذلك يمكنك إجراء مكالمات هاتفية من خلال هاتف أندرويد، وللقيام بذلك:

اضغط على زر (ابدأ) Start واختر التطبيق من القائمة.

انتقل إلى علامة التبويب (المكالمات) Calls، ثم اتبع الإرشادات كما وضحنا في مقال سابق، وتذكر أنه يجب عليك تثبيت التطبيق في هاتف أندرويد لإجراء المكالمات الهاتفية.

ثالثًا: تطبيقات أخرى:

إذا كنت لا ترغب في إجراء المكالمات عبر هاتفك يمكنك تجربة التطبيقات التالية: