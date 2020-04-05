كيفية الحصول على تطبيقات مدفوعة بشكل مجاني على أندرويد أو iOS

لا يهم إذا كان هاتفك الذكي يعمل بنظام أندرويد أو iOS لأنه يمكنك الحصول على التطبيقات التي يتم الدفع مقابلها عادةً بشكل مجاني وقانوني، على سبيل المثال، يمكن لمستخدمي نظام أندرويد استخدام بعض التطبيقات للاطلاع على قائمة التطبيقات الأخرى المتاحة مجانًا الآن، أو من الممكن تجميع أرصدة على متجر جوجل بلاي من خلال الإجابة على الاستطلاعات في Google Rewards.

أما مستخدمو نظام iOS فيمكنهم أيضًا استخدام تطبيق يحتوي على قائمة بالتطبيقات المتوفرة مجانًا لفترة وجيزة من الوقت، أو الاستعانة بموقع ويب يفعل الأمر ذاته.

كيفية الحصول على تطبيقات مدفوعة بشكل مجاني على أندرويد:

Google Opinion Rewards‏:

للمشاركة في الاستطلاعات المقدمة من جوجل ما عليك سوى تثبيت تطبيق Google Opinion Rewards‏ حيث سيتم طرح بعض الأسئلة عليك، ستحصل على سنتات مقابل إجابتك عليها، بهذه الطريقة يمكن لمستخدمي أندرويد تجميع أموال جيدة لاستخدامها عند شراء التطبيقات من متجر جوجل بلاي.

FreeAppsNow:

إذا كنت لا ترغب في الاستمرار بالإجابة على الاستطلاعات لإضافة الاعتمادات شيئًا فشيئًا إلى حسابك، يمكنك تنزيل تطبيق FreeAppsNow، حيث يقوم التطبيق بعرض جميع التطبيقات التي عادةً ما يتم الدفع مقابلها وهي مجانية مؤقتًا بطريقة سهلة ومنظمة.

AppsFree:

تطبيق آخر يعمل بشكل مشابه لتطبيق FreeAppsNow، حيث يقدم تطبيق AppsFree مرشحات بحث مخصصة، والتي يمكن أن تجعل من السهل العثور على التطبيق الذي تحتاجه، كما يتم تحديث القائمة باستمرار في التطبيق.

كيفية الحصول على تطبيقات مدفوعة بشكل مجاني على iOS:

AppAdvice Daily:

هناك أيضًا تطبيق لمستخدمي نظام iOS على آيفون وآيباد يعرض التطبيقات والألعاب المدفوعة التي تكون متاحة مجانًا لفترة محدودة، حيث يعرض تطبيق Apps Gone Free، التي تسمى الآن رسميًا AppAdvice Daily، كل التطبيقات والألعاب في متجر آب ستور التي يمكن تثبيتها مجانًا في اليوم، مع تنظيم مخصص لكل مستخدم، كما يتم تحديث القائمة يوميًا، كما يتيح التطبيق الوصول إلى التطبيقات من اليوم السابق للتحقق مما إذا كانت أي منها لا تزال معروضة مجانًا.

AppShopper:

ربما يكون الخيار الأكثر إثارة للاهتمام هو موقع AppShopper، حيث يعرض جميع التطبيقات المدفوعة والتي تتوفر بشكل مجاني على متجر آب ستور الرسمي دون قيود وحسب التاريخ، كما تتضمن القائمة في الموقع وصفًا لكل تطبيق والسعر الذي يتم تحصيله عادةً مقابله، وعند النقر على رابط تطبيق ما لتحميله سيُعاد توجيه المستخدم إلى صفحة المتجر الرسمي لتنزيله.