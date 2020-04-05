بدأت شركة فيسبوك في إتاحة تصميمها الجديد لنسخة سطح المكتب من موقعها لعموم المستخدمين، حيث بدأ خيار (التبديل إلى فيسبوك الجديد) Switch To New Facebook، يظهر للمستخدمين تدريجيًا، وعلى الرغم من أن التصميم الجديد يحتوي على الكثير من الميزات، إلا أنه يمكنك الانتقال للوضع الكلاسيكي القديم بسهولة متى أردت ذلك.

إليك كيفية التبديل بين واجهة فيسبوك الجديدة والقديمة بسهولة:

أولًا: كيفية تفعيل واجهة فيسبوك الجديدة:

انتقل إلى حسابك في فيسبوك من خلال حاسوبك.

انقر على السهم في الزاوية العلوية اليمنى للواجهة.

من القائمة حدد خيار (التبديل إلى فيسبوك الجديد) Switch To New Facebook.

بمجرد تحديد هذا الخيار، ستظهر لك رسالة ترحيبية في المرة الأولى التي تقوم فيها بالتغيير إلى تصميم فيسبوك الجديد، وتقول الشركة إن إعادة التصميم سوف تسمح بوقت تحميل أسرع، وواجهة أبسط، ونصوص أكبر، بالإضافة إلى دعم التصميم الجديد لخيار (الوضع الداكن) Dark Mode؛ مما يوفر تجربة تصفح مريحة للعين.

كما يأتي التحديث الجديد لواجهة فيسبوك أيضًا، مع إعادة تصميم سهلة الاستخدام لعلامة تبويب (المجموعات) Groups، وإعادة تصميم شاملة لقسم (خلاصة الأخبار) News Feed.

انقر على خيار (التالي) Next للمتابعة.

قبل الانتقال إلى الواجهة الجديدة، يمكنك الاختيار بين الوضع التقليدي أو التبديل إلى (الوضع الداكن) Dark Mode.

حدد الخيار الذي تريده ثم انقر على زر (البدء) Get Started.

بمجرد البدء ستجد أن الواجهة قد تحولت بالكامل للوضع الداكن، ولكن إذا لم تكن من محبي هذا الوضع أو التصميم الجديد ككل، يمكنك التغيير مرة أخرى إلى الوضع الكلاسيكي وقتما تشاء.

ثانيًا: كيفية الإنتقال مرة أخرى إلى واجهة فيسبوك القديمة:

بمجرد تفعيل الواجهة الجديدة، يمكنك دائمًا إعادة التغيير بسهولة من الشاشة الرئيسية لحسابك في فيسبوك، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انقر على السهم في الزاوية العلوية اليمنى للواجهة.

هنا يمكنك التغيير للواجهة القديمة من خلال اختيار (التبديل إلى فيسبوك الكلاسيكي) Switch To Classic Facebook.

بمجرد الإنتقال ستجد أن التصميم الجديد لخلاصة الأخبار، وخيار (الوضع الداكن) سيختفي وستعود الواجهة الكلاسيكية القديمة للموقع.

والجدير بالذكر أن الانتقال أو التغيير بين واجهة فيسبوك الجديدة والقديمة حتى الآن لا يزال اختياريًا، ولكن مستقبلا ومع وصول التصميم الجديد لجميع المستخدمين قد يُحذف خيار التبديل هذا، وبالتالي لن يُسمح للمستخدمين بالعودة إلى الواجهة القديمة مرة أخرى.