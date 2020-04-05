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تطبيقات وألعاب مدفوعة يمكن لمستخدمي آيفون الحصول عليها مجانًا

آيفون
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يستمتع هذه الأيام مستخدمو هواتف آيفون بالحصول على التطبيقات والألعاب المدفوعة مجانًا، حيث يعمل العديد من مطوري هذه التطبيقات والألعاب على إتاحتها مجانًا لفترة محدودة، وذلك في خطوة منهم لمساعدة المستخدمين على البقاء في الحجر المنزلي الذاتي قدر الإمكان والاستفادة من هذا الوقت بطرف مختلفة.

وفي ظل بحثنا الدائم عن تقديم ما هو مميز من التطبيقات والألعاب التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها، نقدم لكم في هذا الموضوع مجموعة متنوعة من الألعاب والتطبيقات المدفوعة لمستخدمي هواتف آيفون والتي من الممكن أن يحصلوا عليها مجانًا الآن، وبمجرد تنزيل التطبيق أو اللعبة بشكل مجاني من القائمة التالية، يمكنك استخدامه إلى الأبد.

ألعاب مدفوعة يمكن لمستخدمي آيفون الحصول عليها مجانًا الآن:

المطور: Push Pop Pixels LLC.

المطور: Schell Games.

المطور: Sigma Team.

المطور: AlhoGames.

  • اسم اللعبة: ‎Z Room.

المطور: AlhoGames.

المطور: AlhoGames.

المطور: AlhoGames.

تطبيقات مدفوعة يمكن الحصول عليها مجانًا الآن:

المطور: Kits Labs.

المطور: Suneet Amrute.

المطور: Suneet Amrute.

المطور: Huu Nguyen Chi.

المطور: Eval’das Sichyunas.

  • اسم التطبيق: ‎LAYÒUT.

المطور: PSDC Creative Inc.

المطور: Maria Chernatkina.

المطور: Compumaster Ltd.

المطور: LingLing Chen.

المطور: Michael Farah Software.

المطور: Oliver Kuehne.

المطور: AgileMD, Inc.

المطور: zijian huang.

جميع هذه التطبيقات والألعاب متاحة مجانًا لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد حتى كتابة هذا الموضوع، لذلك سارع بالحصول على التطبيقات أو الألعاب التي تريدها، وكما ذكرنا في بداية الموضوع، بعد حصولك على التطبيق أو اللعبة سيبقى مجانًا مدى الحياة.

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