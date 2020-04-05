تطبيقات وألعاب مدفوعة يمكن لمستخدمي آيفون الحصول عليها مجانًا
يستمتع هذه الأيام مستخدمو هواتف آيفون بالحصول على التطبيقات والألعاب المدفوعة مجانًا، حيث يعمل العديد من مطوري هذه التطبيقات والألعاب على إتاحتها مجانًا لفترة محدودة، وذلك في خطوة منهم لمساعدة المستخدمين على البقاء في الحجر المنزلي الذاتي قدر الإمكان والاستفادة من هذا الوقت بطرف مختلفة.
وفي ظل بحثنا الدائم عن تقديم ما هو مميز من التطبيقات والألعاب التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها، نقدم لكم في هذا الموضوع مجموعة متنوعة من الألعاب والتطبيقات المدفوعة لمستخدمي هواتف آيفون والتي من الممكن أن يحصلوا عليها مجانًا الآن، وبمجرد تنزيل التطبيق أو اللعبة بشكل مجاني من القائمة التالية، يمكنك استخدامه إلى الأبد.
ألعاب مدفوعة يمكن لمستخدمي آيفون الحصول عليها مجانًا الآن:
- اسم اللعبة: Match Mountain.
المطور: Push Pop Pixels LLC.
- اسم اللعبة: Water Bears.
المطور: Schell Games.
- اسم اللعبة: Alien Shooter – Survive.
المطور: Sigma Team.
- اسم اللعبة: Watch Wheels.
المطور: AlhoGames.
- اسم اللعبة: Z Room.
المطور: AlhoGames.
- اسم اللعبة: Revenge Space.
المطور: AlhoGames.
- اسم اللعبة: Driftly for Watch.
المطور: AlhoGames.
تطبيقات مدفوعة يمكن الحصول عليها مجانًا الآن:
- اسم التطبيق: MagicVC – Voice Conversion.
المطور: Kits Labs.
- اسم التطبيق: Om Namah Shivaya Mantra Audio.
المطور: Suneet Amrute.
- اسم التطبيق: Maha Mrityunjaya Mantra: Audio.
المطور: Suneet Amrute.
- اسم التطبيق: Emoly – Personal Mood Tracker.
المطور: Huu Nguyen Chi.
- اسم التطبيق: Photo Frame Calendar & Clock.
المطور: Eval’das Sichyunas.
- اسم التطبيق: LAYÒUT.
المطور: PSDC Creative Inc.
- اسم التطبيق: Notes.xls – Spreadsheet Notes.
المطور: Maria Chernatkina.
- اسم التطبيق: KetoDiet: The #1 Keto Diet App.
المطور: Compumaster Ltd.
- اسم التطبيق: Unit Converter Pro HD.
المطور: LingLing Chen.
- اسم التطبيق: Agpeya: Eng/Arabic.
المطور: Michael Farah Software.
- اسم التطبيق: Tournament Soccer.
المطور: Oliver Kuehne.
- اسم التطبيق: UCSF Outpatient Medicine Handboo.
المطور: AgileMD, Inc.
- اسم التطبيق: Visual Acuity Charts.
المطور: zijian huang.
جميع هذه التطبيقات والألعاب متاحة مجانًا لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد حتى كتابة هذا الموضوع، لذلك سارع بالحصول على التطبيقات أو الألعاب التي تريدها، وكما ذكرنا في بداية الموضوع، بعد حصولك على التطبيق أو اللعبة سيبقى مجانًا مدى الحياة.