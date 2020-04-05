بريطانيا: ربط انتشار كورونا بشبكات 5G “مجرد هراء وخطير”

قالت بريطانيا اليوم السبت؛ بعد أن أُحرقت أعمدة الإشارة الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G: إن نظرية المؤامرة التي تربط بين تلك الأعمدة وانتشار الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 هي أخبار عارية عن الصحة وخطيرة جدًا.

وعندما سأل أحد الصحفيين عن “النظرية” التي تقول: إنه قد يكون لأعمدة اتصالات الجيل الخامس دور في انتشار المرض، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني (مايكل جوف): “هذا مجرد هراء وخطير أيضًا”.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن شهدت أعمدة الهواتف المحمولة في الأيام الأخيرة للتخريب، كما تعرض موظفو الاتصالات للإساءة في برمنغهام في وسط إنجلترا وميرسيسايد في شمال إنجلترا، مما أدى إلى الإضرار بشبكات الاتصالات في وقت كان الناس يعتمدون عليها أكثر من أي وقت مضى.

وقال المدير الطبي الوطني في (خدمة الصحة الوطنية) NHS في إنجلترا (ستيفن باويز): إن فكرة مؤامرة الجيل الخامس لا تعدو كونها أخبارًا زائفة بدون دعم علمي من المحتمل أن يضر بقدرات الاستجابة الطارئة للوباء.

وقالت مجموعة ضغط لشركات الهاتف المحمول في المملكة المتحدة – مثل: EE، و O2، و Vodafone، و Three: إنها على علم بالشائعات الكاذبة التي تربط شبكات الجيل الخامس بالجائحة، كما أنها على علم بأن موظفي الاتصالات مهددون.

وقالت شركة فودافون – التي تعد ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم: إن الهجمات أصبحت الآن مسألة تتعلق بالأمن القومي. ووصف مهندسي الشركة بالأبطال، وحث الناس على عدم نشر القصص “التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق” عبر الإنترنت.