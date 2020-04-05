أداة ذكاء اصطناعي من جوجل تحول صورك إلى أعمال فنية

أعلنت شركة جوجل عن الأداة الجديدة (Art Transfer) في تطبيقها المسمى (Arts & Culture)، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للسماح لك بتحويل صورك إلى أعمال فنية عبر تطبيق خصائص اللوحات الشعبية على صورك، بحيث تعمل (Art Transfer) بواسطة خوارزمية ذكاء اصطناعي تحلل اللوحات الشهيرة لتكرار أسلوبها في أي صورة يلتقطها المستخدم.

وكتبت (ميشيل لوه) Michelle Luo، مديرة منتج (Google Arts & Culture)، في تدوينة: “لا تمزج أداة Art Transfer بين شيئين فقط أو ببساطة تراكب صورتك، وبدلاً من ذلك، فإنها تبدأ في إعادة إنتاج خوارزمية فريدة لصورتك مستوحاة من أسلوب الفن المحدد الذي اخترته”.

ويعد (Google Arts & Culture) بمثابة منصة عبر الإنترنت تسمح لأي شخص بالوصول إلى الإصدارات الرقمية من المتاحف والمعارض ومجموعة واسعة من الأعمال الفنية الشهيرة بالشراكة مع العديد من المؤسسات الثقافية حول العالم.

ويحتوي تطبيق جوجل على بعض الأدوات الذكية الأخرى التي تدعم الرؤية الحاسوبية، مثل (Art Selfie)، التي تم إطلاقها قبل عامين وتسمح لك بالتقاط صورة لنفسك والعثور على شبيهك في اللوحات الشهيرة.

وأطلقت عملاقة البحث في السابق عددًا من الأدوات الفنية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويسمح (AutoDraw) لأي شخص بإنتاج رسم سريع للغاية من من مجرد خربشة، بحيث يخمن التطبيق ما يحاول الشخص رسمه ويتيح له الاختيار من قائمة رسومات الفنانين الموهوبين لمساعدته على إنتاج أي شيء مرئي بسرعة.

كما هناك لعبة (Quick, Draw!) التي تتحدى اللاعبين لرسم صورة لشيء أو فكرة ثم تستخدم الشبكة العصبونية للذكاء الاصطناعي لتخمين ما تمثله الرسومات، بحيث يتعلم الذكاء الاصطناعي من كل رسمة، مما يزيد في المستقبل من قدرته على التخمين بشكل صحيح.

وأوضحت جوجل أن الميزة الجديدة تعمل بالكامل على الجهاز بدون مساعدة السحابة أو معالجة صورتك عبر الإنترنت، مما يعني أن صورك لا يتم نقلها إلى خوادم جوجل، وتتاح أداة (Art Transfer) الآن في تطبيق (Google Arts & Culture) لنظامي التشغيل أندرويد و (آي أو إس) و iOS.

يذكر أن شركة (Prisma) الواقع مقرها في روسيا أطلقت قبل أربع سنوات تطبيقًا يتبع مفهوم أداة (Art Transfer) نفسه، كما يقدم موقع (DeepArt.io) الألماني شيئًا مشابهًا.