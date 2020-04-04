7 ميزات جديدة في متصفح مايكروسوفت إيدج تدفعك للتبديل إليه

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الاثنين الماضي عن مجموعة من الخدمات الجديدة الموجّهة للمستهلكين العاديين من ضمنها: ميزات جديدة في متصفحها (إيدج) Edge تساعدك على أداء عملك بكفاءة أكبر، وتوفير الوقت، وحماية بياناتك وهويتك عبر الإنترنت. لذلك إذا لم تكن قد جربت متصفح مايكروسوفت إيدج الجديد بعد فقد حان الوقت الآن لتجربته، وربما التبديل إليه.

فيما يلي أهم 7 ميزات جديدة في متصفح (مايكروسوفت إيدج) Microsoft Edge:

1- تحسين ميزة المجموعات لتنظيم عمليات البحث:

تتيح لك ميز ة (المجموعات) Collections إمكانية جمع المعلومات بسهولة من مواقع ويب مختلفة، وتنظيمها، وتصديرها إلى ملفات مختلفة أو العودة إلى بحثك في وقت لاحق والبدء من حيث توقفت.

للوصول إلى هذه الميزة؛ ما عليك سوى النقر على زر (مجموعات) الموجود في أعلى يمين المتصفح بجوار صورة حسابك، وستُفتح قائمة في يمين المتصفح حيث يمكنك بسهولة سحب صفحات الويب أو النصوص أو الصور وإفلاتها في المجموعة دون الحاجة إلى فتح صفحة أو تطبيق آخر.

كما يمكنك بعد ذلك إرسال مجموعتك إلى Word أو Excel، أو مشاركتها من خلال النسخ واللصق في Outlook أو أي خدمة بريد إلكتروني أخرى.

أعلنت مايكروسوفت أن ميزة (لمجموعات) ستصل أيضًا إلى إصدار المتصفح للهواتف الذكية في وقت لاحق من هذا الربيع مما يسهل إنشاء مجموعاتك والوصول إليها ومزامنتها عبر جميع أجهزتك.

2- ميزة علامات التبويب الرأسية للعمل بكفاءة أكبر:

أعلنت مايكروسوفت عن ميزة جديدة تُسمى (علامات التبويب الرأسية) Vertical Tabs، وهي ميزة تساعدك في الوصول إلى جميع علامات التبويب المفتوحة في المتصفح وإدارتها في آن واحد بسهولة.

حيث يمكنك عرض شريط علامات التبويب في الجانب الأيسر بدلاً من الجزء العلوي من المتصفح، مع عرض ثابت لكل علامة تبويب يوفر لك مساحة كبيرة لتمييز الصفحة التي تريدها.

وإذا قمت بفتح علامات تبويب كثيرة، يمكنك التمرير لأعلى ولأسفل من خلال القائمة، كما يمكن النقر على علامات التبويب وسحبها للأعلى أو للأسفل، وحتى التحديد المتعدد لسحب المجموعات بأكملها وتنظيمها كما تريد.

يعتبر مايكروسوفت إيدج هو المتصفح الوحيد حتى الآن الذي يسمح لك بإدارة علامات التبويب الخاصة من خلال قائمة تفتح في أحد الجوانب بنقرة واحدة.

3- ميزة النسخ الذكي لتوفير الوقت:

تعمل ميزة (النسخ الذكي) Smart copy على تسهيل تحديد المحتوى الذي تريده من الويب بدقة ونسخه ولصقه مع الحفاظ على تنسيق HTML الأصلي.

يمكنك استخدام المؤشر لتحديد أي منطقة أو أي نوع من المحتوى، وعند اللصق سيحتفظ بالتنسيق نفسه، بما يشمل أي صور أو روابط.

4- ميزة Password Monitor لمراقبة كلمات المرور الخاصة بك:

أضافت مايكروسوفت ميزة جديدة لمتصفح إيدج تُسمي (Password Monitor) للمساعدة في الحفاظ على حساباتك عبر الإنترنت آمنة، فبمجرد تفعيلها ستعلمك إذا كانت بيانات تسجيل الدخول للمواقع التي حفظتها في الملء التلقائي قد ظهرت في أى خروقات بيانات على الويب المظلم.

إذا اكتشف متصفح إيدج تطابقًا مع أي من اسم المستخدم أو كلمات المرور المحفوظة، فستتلقى إشعارًا في داخل المتصفح يطالبك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين بياناتك.

5- وضع Immersive Reader لجعل القراءة أسهل:

تعد القراءة من أكثر الأنشطة شيوعًا على الويب؛ لذلك أضافت مايكروسوفت لمتصفحها وضع ( Immersive Reader) الذي يعمل على إزالة التشتيت في الشاشة وإنشاء بيئة بسيطة تساعدك على التركيز.

يتيح لك هذا الوضع أيضًا الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات التي تساعد على تخصيص التجربة التي تناسبك بشكل أفضل، مثل القدرة على سماع المقالة بصوت عالٍ أو تعديل النص.

6- مشاهدة نتفليكس بدقة 4K من خلال حاسوبك:

دخلت مايكروسوفت في شراكة مع منصة (نتفليكس) Netflix لتقدم الآن لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 ومتصفح إيدج أفضل تجربة ترفيه عالية الوضوح لعرض المحتوى بدقة 4K، مع دعم كل من Dolby Audio و Dolby Vision مما يوفر لك تجربة مشاهدة سينمائية.

7- متصفح إيدج متاح لجميع أنظمة التشغيل:

متصفح إيدج الجديد جاهز للتنزيل اليوم من خلال زيارة موقع: Microsoft.com/Edge، حيث إنه متاح لأنظمة التشغيل: ويندوز، وماك أوإس، وأندرويد، و iOS.

كما صرحت مايكروسوفت أنها ستستمر في تحسين تجربة الاستخدام عن طريق إطلاق ميزات جديدة تساعدك على أداء عملك بكفاءة أكبر.