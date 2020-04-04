6 تطبيقات ويب لزيادة الإنتاجية في أجهزة أندرويد وكروم بوك

من بين جميع تطبيقات الويب المستخدمة في أنظمة التشغيل المختلفة، نجد أن (تطبيقات الويب التقدمية) Progressive Web Apps – التي تُعرف اختصارًا PWA – هي الأفضل، حيث إنها تعتبر مزيجًا بين التطبيقات العادية ومواقع الويب.

وتُصمم هذه التطبيقات باستخدام تقنيات الويب الشائعة، مثل: HTML، و CSS، وجافا سكريبت، مما يتيح لها العمل في أي نظام تشغيل، ولكن فقط نظام التشغيل (كروم أوإس) ChromeOS والمشاريع الأخرى القائمة على محرك (كروميوم) Chromium هي التي تسمح لك بتثبيت تطبيقات PWA في الحاسوب.

إليك6 تطبيقات ويب لزيادة الإنتاجية في أجهزة أندرويد وكروم بوك:

1- تطبيق SimpleNote:

SimpleNote هو تطبيق لتدوين الملاحظات، يمكنك استخدامه في جميع أنظمة التشغيل، مع إمكانية الوصول إليه عبر معظم متصفحات الويب، باستخدام Simplenote، يمكنك إنشاء العديد من الملاحظات كما تريد دون الحاجة إلى القلق بشأن سعة التخزين.

ويتيح هذا التطبيق إضافة القوائم، والروابط، والصور، كما يمكنك مشاركة الملاحظات النهائية كروابط للعرض فقط، مما يجعله مناسبًا لمشاركة الملاحظات مع العملاء أو زملاء العمل.

2- تطبيق Firefox Send:

إذا كنت تريد إرسال الملفات إلى زملاء العمل أو العملاء، فإن تطبيق Firefox Send يعتبر خيارًا مناسبًا للخصوصية، حيث يتيح لك إرسال ملفات بسعة 1 جيجابايت بدون تسجيل الدخول، وبسعة 2.5 جيجابايت عند إنشاء حساب، وتنتهي صلاحية روابط الملفات المرسلة تلقائيًا بعد فترة محددة من الوقت كما يمكنك تحديد عدد التنزيلات للملفات المرسلة.

3- تطبيق The Weekr:

إذا كان لديك الكثير من المهام التي تتكرر بعد فترة زمنية معينة وترغب في الاحتفاظ بها في قائمة منفصلة، يمكن استخدام تطبيق The Weekr، حيث تعرض لك واجهة التطبيق مهامك الحالية في الجانب الأيسر للشاشة، مع تقويم أسبوعي في الجانب الأيمن.

يمكنك إضافة المهام الخاصة بك إلى اللوحة، وإنشاء نقاط تحقق أسفل التواريخ أو أيام الأسبوع عندما تنتهي من مهمة ما، كما يمكنك تحرير المهام وحفظها، ولكن هذا الأمر يتطلب منك إنشاء حساب لاستخدام التطبيق.

4- تطبيق PhotoStack:

تطبيق PhotoStack هو عبارة عن محرر صور، يتيح لك إضافة علامات مائية إلى صورك أو تقليل جودتها وتغيير تنسيق الملف الخاص بها، وإزالة بيانات EXIF، التي تسمح لأشخاص آخرين بتحديد الكاميرا التي استخدمتها ومكان التقاط الصور إذا كانت الكاميرا تحفظ بيانات GPS.



5- تطبيق Photopea:

يتيح لك تطبيق Photopea تعديل الصور في جهاز Chromebook مجانًا، ويعتبر بديلًا قويًا لتطبيق Photoshop، حيث يتيح لك فتح ملفات Photoshop، ولكن تذكر أن الإصدار المجاني المدعوم بالإعلانات يسمح لك بإجراء 30 تعديلًا على الصورة فقط، لذا راقب عدد التغييرات التي تجريها على مشاريعك في كل مرة.

6- تطبيق Snapdrop:

يتيح لك تطبيق Snapdrop نقل الملفات بين جهاز (كروم بوك) Chromebook وأي جهاز أو هاتف آخر في شبكتك، ما عليك سوى فتح التطبيق في كلا الجهازين وستكون الأجهزة مرئية لبعضها البعض، ويمكنك بعد ذلك سحب وإسقاط أي ملف ترغب في إرساله بين الجهازين.