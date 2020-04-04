لا يفكر الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية في حفظ نسخة احتياطية من البيانات الموجودة في هواتفهم حتى يفقدوا كل شيء، ومع وجود الكثير من الخدمات المجانية والمدفوعة، أصبح نسخ محتويات الهاتف الذكي أمرا سهلًا، ما عليك سوى اختيار الخدمة الملائمة لك والبدء فورًا.

فيما يلي إليك 5 خدمات لحفظ نسخة احتياطية من بيانات آيفون مجانًا:

1- صور جوجل:

تُعد خدمة (صور جوجل) Google Photos من أفضل خدمات تخزين الصور والفيديوهات، ما عليك سوى تثبيت التطبيق في هاتفك، ومزامنته مع حسابك جوجل الخاص بك، وسيكون لديك حل نسخ احتياطي مجاني غير محدود من الصور ومقاطع الفيديو طالما أنك لا تمانع في حفظها بجودة عالية فقط، وليس بجودتها الأصلية.

2- صور أمازون:

إذا كنت مشتركًا في خدمة (أمازون برايم) Amazon Prime، فسيكون لديك حق الوصول إلى خدمة Amazon Photos مجانًا لحفظ نسخة احتياطية من صورك، ويعمل التطبيق بشكل مشابه لتطبيق صور جوجل، من حيث الميزات، وخيار التحميل التلقائي.

ولكن إحدى الميزات الرائعة في خدمة صور أمازون؛ هي أنه يمكن للمستخدم الرئيسي دعوة خمسة أفراد آخرين من العائلة لإعداد حسابهم غير المحدود أيضًا، كما تتيح الخدمة حفظ الصور بدقتها الأصلية، ولكن إذا كنت تريد النسخ الاحتياطي لمقاطع الفيديو فيتطلب ذلك اشتراك منفصل في خدمة Amazon Drive.

3- Backblaze:

تتيح لك خدمة Backblaze الحصول على 10 جيجابايت مجانًا بمجرد تسجيل الدخول للخدمة، ولكنها تتميز عن باقي الخيارات الموجودة في هذه القائمة بإمكانية استعادة جميع بياناتك في حالة فقدها بالكامل، وذلك من خلال حساب شخصي باشتراك 60 دولارًا في السنة، يسمح Backblaze للمستخدمين بعمل نسخة احتياطية لحجم غير محدود من البيانات على جهاز كمبيوتر واحد.

ويعمل تطبيق Backblaze في الخلفية، حيث يقوم دائمًا بعمل نسخة احتياطية لأحدث البيانات في خوادمه، كما يمكن توصيل محركات الأقراص الصلبة الخارجية وعمل نسخ احتياطية منها أيضًا، طالما أنها متصلة بالحاسوب الرئيسي مرة واحدة كل 30 يومًا.

وفي حالة فقد أو تلف محرك الأقراص، ما عليك سوى طلب نسخة احتياطية من Backblaze وسيقومون بإرسال محرك أقراص يحتوي على جميع البيانات التي نُسخت احتياطيًا.

4- Phoneview:

Phoneview هو تطبيق لأجهزة (ماك) Mac يقوم بشكل أساسي بحفظ بيانات هاتف آيفون بتنسيق يسهل قراءته، حيث يمكن بسهولة سحب بيانات هاتف آيفون مثل: سجلات المكالمات، وسجلات تطبيق iMessage، والملاحظات، والصور، ومقاطع الفيديو، والمذكرات الصوتية، وبيانات التطبيق المحددة مباشرةً من هاتف آيفون إلى جهاز ماك الخاص بك، وبالتالي يعتبر طريقة رائعة لحفظ كل شيء في هاتف آيفون كنسخة احتياطية.

5- Dropbox:

يعتبر تطبيق Dropbox حلًا رائعًا لمزامنة الملفات، ربما تستخدمه بالفعل في العمل للتعاون مع زملائك في العمل، ولكن يمكنك استخدامه أيضًا لعمل نسخة احتياطية للصور ومقاطع الفيديو المحفوظة في هاتف آيفون.

وفي حين أن الإصدار المجاني محدود للغاية من حيث التخزين، إلا أن الاشتراك بنحو 10دولارات شهريًا يتيح لك الحصول على مساحة تخزينية تبلغ 2 تيرابايت.

كما يوفر لك التطبيق طريقة رائعة لمزامنة الصور تلقائيًا بين الهاتف والحاسوب، أو وحدة التخزين الخارجية.