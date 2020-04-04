ماذا تفعل إذا تم قفل هاتفك العامل بنظام أندرويد بعد إعادة ضبطه؟

تمتلك شركة جوجل التي قامت بتصنيع نظام أندرويد الذي يعمل هاتفك به بعض الأدوات للمساعدة في منع سرقة الهاتف وحماية خصوصيتك عندما يتعلق الأمر بإعادة الضبط، يتم إعداد حماية إعادة تعيين إعدادات المصنع بحيث ستحتاج إلى معرفة كلمة مرور هاتفك أو كلمة مرور حسابك في جوجل قبل أن تتمكن من إعادة تعيين هاتفك واستخدامه كجديد.

هل أحتاج إلى معرفة معلومات الحساب القديم الذي كان يعمل به هاتفي؟

في جميع الإصدارات الحديثة من نظام أندرويد بمجرد ربط الهاتف بحساب جوجل، ستحتاج إلى استخدام نفس الحساب وكلمة المرور لإلغاء تأمينه إذا قمت بإعادة تعيينه، يطلق على هذه الخاصية اسم FRP (حماية إعادة ضبط المصنع)، وقد تم تفعيل هذه الخاصية لجعل الهواتف المسروقة أقل قيمة، فإذا سُرق هاتفك، فلا يمكن للسارق إلغاء قفل الشاشة لاستخدامه، وإذا قام بإعادة تعيينه من خلال قائمة استرداد الهاتف، فسوف يحتاج إلى معلومات حساب جوجل الخاص بك لإعداد هاتف أندرويد مرة أخرى، حيث تضيف هذه الخاصية طبقة أمان إضافية للهواتف العاملة بنظام أندرويد وتقلل من احتمالية السرقة.

تستخدم كل شركة تعمل هواتفها بنظام أندرويد ويمكنها الوصول لمتجر جوجل بلاي هذه الخاصية، ولدى بعض الشركات أيضًا نسختها الخاصة من هذه الخاصية التي يمكنها القيام بنفس الشيء من خلال حسابات الشركة المصنعة.

لكن تكمن المشكلة في أنه إذا قمت بإعادة ضبط هاتفك من خلال قائمة الاسترداد، أو اشتريت هاتفًا مستخدمًا لا تزال خاصية FRP نشطة فيه، فقد تحتاج إلى معرفة اسم مستخدم الحساب وكلمة المرور التي تم استخدامها آخر مرة على الهاتف للمزامنة مع خوادم جوجل، كما يجب أن تؤدي عملية إعادة تعيين الهاتف من خلال الإعدادات إلى إزالة الحساب قبل أن يتم مسح البيانات، ولكن في كثير من الأحيان لا يحدث ذلك.

في بعض الأحيان ننسى هذه التفاصيل، أو إذا اشترينا هاتفًا من شخص آخر، فقد لا نتمكن من الحصول عليها، بينما يبحث الناس دائمًا عن برمجيات تعمل على فك قفل FRP، وبمجرد العثور عليها، يتم تصحيحها بسرعة، (على الرغم من أن هذه التصحيحات أحيانًا تستغرق بعض الوقت للعمل في طريق الشركات المصنعة وشركات الاتصالات، لذا فإن الأمر يستحق دائمًا البحث في جوجل).

كيف أقوم بإعادة ضبط كلمة السر؟

عندما يتم قفل هاتفك وهو يعمل من خلال حسابك في جوجل، ولديك إمكانية الوصول لحسابك من هاتف آخر أو حاسب لوحي أو محمول أو مكتبي فإن أول خطوة يجب عليك عملها هي إعادة تعيين كلمة مرور حسابك على جوجل، فإذا كان لديك وصول إلى حسابك من جهاز آخر، يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور لاستعادة الوصول إلى الهاتف بعد إعادة تعيينه، ولكن هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها عن ذلك أيضًا.

عند تغيير كلمة المرور في حساب جوجل قد لا تتمكن من استخدام كلمة المرور الجديدة على جهاز آخر لمدة 24 ساعة (أو 72 ساعة للهواتف القديمة)، ويتم ذلك لمنع النشاط المريب، مثل سرقة كلمة مرور جوجل لشخص ما وتغييرها، ثم تسجيل الدخول إلى جهاز باستخدام كلمة المرور الجديدة لجمع البيانات الشخصية لهذا الشخص (المعلومات المصرفية أو التفاصيل المالية الأخرى مثل حساب أمازون على وجه التحديد).

ستحتاج إلى الانتظار لمدة 24 ساعة بعد تغيير كلمة المرور قبل أن تتمكن من استخدام حساب جوجل لإعداد جهاز، وهذا قرار من شركة جوجل، وليس الشركة التي صنعت هاتفك، ونعتقد أن هذه الخطوة أفضل من رؤية حسابك المصرفي فارغًا.

ماذا أفعل إذا لم أكن أعرف كلمة المرور؟

هناك ثلاث طرق للدخول، الأولى باستخدام أداة استرداد حساب جوجل، ولن تعمل إلا إذا خصصت وقتًا لإعداد نسخة احتياطية للحساب أو عن طريق البريد الإلكتروني الثاني المرتبط بحسابك الأساسي، حيث يمكنك البدء بعملية الاسترداد من خلال النقر فوق هذا الرابط لبدء العملية.

تأكد من شحن هاتفك وتشغيله، وتأكد من أنه يمكنك الوصول إلى هاتف باستخدام رقم الاسترداد أو البريد الإلكتروني لحساب الاسترداد، وإذا كنت تستخدم المصادقة الثنائية، فستحتاج إلى طريقة لتفويض حسابك، وإذا كان هذا هو الهاتف الذي تحاول فتحه، فستوجهك أداة الاسترداد خلال خطوات تعطيل 2FA أو استخدام رمز CAPTCHA.

الخطوة الثانية تتمثل في إعادة تعيين كلمة مرور حسابك من جهاز آخر سواء كان يعمل بنظام أندرويد أم لا، ثم انتظر لمدة 24 أو 72 قبل محاولة إعدادها، يمكنك ترك الهاتف قيد التشغيل أو إيقاف تشغيله، فقط لا تحاول فعل أي شيء به أثناء الانتظار، نحن نعلم أن انتظار يوم كامل أو ثلاثة سيء أمر سيء جدًا، ولكنه أفضل من عدم الوصول إلى حسابك وعدم القدرة على استخدام هاتفك مرة أخرى.

الخطوة الثالثة تتمثل في إيجاد طريقة لاختراق خاصية FRP، ولا يمكننا أن نوصي بذلك لأي شخص، ولكن إذا كنت من النوع الذي يحب العبث ببرنامج الهاتف وتعتقد أنك عثرت على آلية لتتجاوز FRP في هاتفك، فهو خيارك بالتأكيد، ولكن ليكن في علمك أن هذا قد يكون له بعض العواقب الشديدة إذا سارت الأمور بشكل خاطئ وقد تدمر الهاتف، كما أنه ليس خيارًا جيدًا لمعظم الناس.

إذا لم ينجح معك أي من هذه الحلول، يمكنك محاولة ملء هذا النموذج أو الاتصال بخدمة عملاء حسابات جوجل، ويمكنك أيضًا تجربة التحقق من الشركة التي اشتريت منها الهاتف، حيث قد يكون لديهم خبرة في حل المشكلة.

أما إذا لم تكن المالك الأصلي ولا يمكنك الوصول إلى طريقة لاسترداد الحساب، فستحتاج إلى الاتصال بمن اشتريت منه الهاتف، فليس هناك طريقة للتغلب على هذا.

كيف أمنع الإغلاق الدائم للهاتف؟

بمجرد دخولك أخيرًا، يجب عليك إعداد خيارات استرداد حسابك، لذلك قم بزيارة صفحة إعدادات تسجيل الدخول والأمان الخاصة بحسابك في جوجل وأضف خيارات لاسترداد حسابك، حيث يمكنك إخبار جوجل بكيفية إرسال رمز مميز للدخول إلى حسابك إذا كان مغلقًا، وستحل جميع الصداع الذي يمكن أن يحدث عندما لا تعمل خاصية FRP كما ينبغي.

تذكر، لا يعني أن مشكلة FRP لم تحدث معك حتى الآن أنها لن تحدث أبدًا، لذلك خذ بضع دقائق وتأكد من أن جوجل يمكنها مساعدتك في الدخول عندما تكون بحاجة لذلك.