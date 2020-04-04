كيف يمكنك تتبع عادات نومك باستخدام ساعة Fitbit الذكية؟

في حين أن أجهزة تتبع اللياقة البدنية الذكية؛ مصممة في الغالب لمساعدتك في تتبع اللياقة البدنية والنشاط الصحي، إلا العديد منها يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لتتبع عادات نومك، ونجد أن ساعات (فيتبيت) Fitbit الذكية من أبرز الأجهزة التي تُستخدم لهذا الغرض.

فيما يلي سنتعرف على كيفية تتبع النوم باستخدام ساعة Fitbit الذكية:

أولًا: كيفية مزامنة ساعة Fitbit:

قبل البدء، تأكد من مزامنة ساعة (فتبيت) Fitbit مع هاتفك، كما يمكنك أيضًا الوصول إلى حسابك عبر موقع Fitbit على الويب، وإذا كنت ترغب في الحصول على المعلومات من خلال الساعة فإن مزامنة البيانات هي أفضل الطرق لذلك، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق Fitbit من متجر التطبيقات وافتحه في الهاتف.

قم بتشغيل اتصال البلوتوث في هاتفك، ثم اضغط على أيقونة الملف الشخصي في أعلى يسار التطبيق.

انقر على علامة (+)، واختر الجهاز الذي لديك، وحدد (إعداد) Set Up.

بعد قراءة سياسة الخصوصية، انقر على خيار (قبول) Accept، واضغط على (التالي)، وانتظر بينما يبحث التطبيق عن الجهاز.

سيظهر رمز مكون من أربعة أرقام على شاشة الساعة، أدخله في التطبيق.

من القائمة اختر شبكة (الواي فاي)، وأدخل كلمة المرور، وانتظر تأكيد الاتصال ثم اضغط على (التالي).

وضمن (الحساب) Account، انتقل إلى (الأهداف) Goals، و(النوم) Sleep، وحدد وقت النوم المستهدف ووقت الاستيقاظ، كما يمكنك تعيين تذكيرات قبل النوم.

سيكون لديك طريقتان لتتبع النوم:

1- يدويًا: من خلال تحديد رمز السكون (صورة قمر وحرف Z) في لوحة معلومات التطبيق، والضغط على أيقونة (+) في الزاوية اليمنى العليا، ثم تحديد (إضافة سجل النوم) Add Sleep Log.

2- تلقائيًا: ستقوم ساعة (فتبيت) بقياس تنفسك، ومعدل ضربات القلب بمجرد دخولك في أطوار النوم المختلفة.

ثانيًا: كيفية معرفة بيانات تتبع النوم:

بمجرد الاستيقاظ يمكنك فتح التطبيق والانتقال الى خيار (عرض اليوم) Today view.

اسحب للأسفل في الصفحة لتحديث التطبيق ومزامنته مع ساعة الذكية.

اضغط على أيقونة السكون لرؤية إجمالي الساعات والدقائق التي كنت نائمًا فيها بالإضافة إلى نقاط النوم في يمين الشاشة.

في الجزء العلوي، سترى رسمًا بيانيًا يوضح عادات نومك خلال الأيام السبعة الماضية.

مرر لليسار لمعرفة عدد الساعات التي نمتها كل ليلة خلال الأيام السبعة الماضية.

في منتصف الشاشة يمكنك معرفة مقدار الوقت الذي كنت نائمًا فيه، وإجمالي ساعات النوم العميق، والنتيجة، والتقييم.

بالانتقال للأسفل سترى عدد الدقائق أو الساعات التي قضيتها في الاستيقاظ قبل الدخول في مرحلة النوم الخفيف ثم العميق.

في خيار (الملخص) Summary، حدد علامة التبويب (متوسط 30 يوم) 30 Day Avg لمعرفة متوسط النسبة المئوية للوقت الذي تقضيه في كل حالة نوم في كل ليلة خلال الشهر الماضي.

يوجد في الجزء السفلي من الشاشة خيار الحصول على مزيد من التفاصيل حول معدل ضربات القلب أثناء النوم ولكن يجب عليك الاشتراك لفتح هذه الميزات.

ثالثًا؛ كيفية عرض بيانات تتبع النوم في الساعة:

بالإضافة إلى تتبع بيانات نومك في تطبيق الهاتف، يمكنك أيضًا الوصول إلى هذه المعلومات من شاشة الساعة أيضًا، كل ما عليك فعله هو: