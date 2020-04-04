صفقة اليوم.. حزمة فوتوشوب وLightroom للمبتدئين مع خصم 97%

حزمة فوتوشوب ولايت رووم للمصممين المبتدئين The Adobe Lightroom & Photoshop for Beginner-Designers Bundle

عدد الدورات: 9.

عدد الدروس: 301.

المدة: 27 ساعة.

صُممت هذه الحزمة للمصممين المبتدئين لتعزيز مستوى مهاراتهم بسرعة في استخدام كل من فوتوشوب ولايت رووم من خلال المشاريع العملية، حيث تتيح لك التدريب على أدوات وتقنيات في فوتوشوب يعتمد عليها المصممون من جميع المستويات يوميًا: مثل المنحنيات، وطبقات الضبط و LUTs لتسريع عمللك. كما ستساعدك أيضًا على تحسين أسلوبك في التصميم من خلال دراسة كيفية العمل مع الألوان والأضواء والتباين، وغير ذلك الكثير.

وإذا كنت تعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي وترغب في تعلم كيفية تحرير الصور باحترافية فستحصل أيضًا على العديد من الدورات التدريبية العملية على برنامج Lightroom – الذي يستخدمه ملايين المصورين الفوتوغرافيين – لتتعلم كيفية التعامل مع الصور بأي طريقة تناسب أهدافك.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: مبتدئ ومتوسط.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1791 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الجميع بسبب انتشار فيروس كورونا؛ إلا أن الكثير من الشركات التقنية قدمت الكثير من العروض والتخفيضات لمساعدة المستخدمين على أداء عملهم من المنزل بكفاءة، ومنها: شركة (أدوبي) Adobe التي أتاحت اشتراكًا مجانيًا لمدة شهرين في خدماتها للمستخدمين، لدعم الأفراد (خاصة المستقلين) الذين يواجهون صعوبات مالية فورية.

وهذا يعني أنه لا يوجد وقت أفضل من ذلك لتطوير مهاراتك الإبداعية للعمل على تطبيقات أدوبي Adobe CC، التي ستتيح لك العمل في العديد من المجالات مثل: التصميم، وتحرير الفيديو، وتصميم الويب وتجربة المستخدم وغيرها.

إذا كنت تسعى إلى تطوير مهاراتك الإبداعية في التصميم؛ فيمكنك القيام بذلك من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية (The Adobe Lightroom & Photoshop for Beginner-Designers Bundle) التي تقدم لك أكثر من 25 ساعة تدريبية على فوتوشوب ولاريت رووم تغطي مجموعة واسعة من المهارات تشمل: تصميم المواد المطبوعة، والرقمية، وتحرير الصور، وغير ذلك الكثير مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 9 دورات تدريبية، مقسمة إلى 301 درسًا، وأكثر من 25 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1791 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

صُممت هذه الحزمة للمصممين المبتدئين لتعزيز مستوى مهاراتهم بسرعة في استخدام كل من فوتوشوب ولايت رووم من خلال المشاريع العملية، حيث تتيح لك التدريب على أدوات وتقنيات في فوتوشوب يعتمد عليها المصممون من جميع المستويات يوميًا: مثل المنحنيات، وطبقات الضبط و LUTs لتسريع عمللك. كما ستساعدك أيضًا على تحسين أسلوبك في التصميم من خلال دراسة كيفية العمل مع الألوان والأضواء والتباين، وغير ذلك الكثير.

وإذا كنت تعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي وترغب في تعلم كيفية تحرير الصور باحترافية فستحصل أيضًا على العديد من الدورات التدريبية العملية على برنامج Lightroom – الذي يستخدمه ملايين المصورين الفوتوغرافيين – لتتعلم كيفية التعامل مع الصور بأي طريقة تناسب أهدافك.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Mastering Curves in Photoshop CC

Photoshop for Photographers: Beginner to Professional

Creating LUTs in Photoshop: For Images & Videos

Photoshop CC: Adjustment Layers, Blending Modes & Masks

Adobe Lightroom Classic CC: Zero to Pro

Lightroom & Camera Raw: Create Your Own Color Profiles

Mastering Selections & Masks in Photoshop

Photoshop CC: Color, Lights & Contrasts Mastery

Photoshop CC: Creative Working Techniques

الحصول على الصفقة: من هنا.