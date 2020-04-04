توقعات بانخفاض كبير في أسعار هواتف 4G خلال الأشهر القادمة

قال (بان جيوتانج) – وهو أحد شركاء قسم الاستثمار الصناعي التابع لشركة شاومي: إن سعر هواتف الجيل الرابع 4G التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد ستشهد انخفاضًا هائلًا في الأسعار خلال الأشهر القادمة.

وعزا جيوتانج الانخفاض المتوقع إلى العديد من العوامل، مثل: الانخفاض الهائل في أسعار هواتف (آيفون 11) في الصين، لذا تريد شركات الهواتف الصينية أن تظل قادرة على المنافسة في ظل انخفاض أسعار آيفون 11.

ومع التطوير السريع لشبكات الجيل الخامس 5G في البلاد، وازدياد عدد الهواتف التي تدعم هذه التقنية يومًا بعد يوم، ستصبح هواتف الجيل الرابع أقل جاذبية للمستخدمين، الذي يمكنهم الحصول على هاتف من الفئة المتوسطة يدعم 5G، أو حتى هواتف آيفون بسعر منافس.

ويُعتقد أن هناك سببًا ثالثًا لخفض الأسعار، وهي تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، الذي أدى إلى ركود في سوق الهواتف الذكية في الأسواق الرئيسية، مثل: أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية. لذا من المهم لتلك الشركات الحفاظ على القدرة التنافسية في مثل هذه الأوقات.

أما بالنسبة لسبب خفض شركة آبل أسعار سلسلة آيفون 11 في الصين، فقد يُرجع ذلك إلى أن المبيعات ليست كبيرة بالنظر إلى الوباء وتستعد الشركة لإطلاق الجيل القادم من أجهزة آيفون في وقت لاحق من هذا العام.