موتورولا تعلن عن هاتفها الأحدث Moto G8 Power Lite

أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي (موتو جي8 باور) Moto G8 Power في شهر شباط/ فبراير الماضي، والآن أعلنت عن النسخة المخففة منه المسماة (موتو جي8 باور لايت) Moto G8 Power Lite.

ويقدم (موتو جي8 باور لايت) شاشة من نوع IPS بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1540×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9. وهي تحتوي قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك حساس البصمة، و3 كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 16 ميجابكسل، والثانية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق.

ويحتوي (موتو جي8 باور لايت) معالجًا من نوع Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 9 باي.

ويدعم الهاتف مقاومة رذاذ الماء، وسيتوفر باللونين الفيروزي، والأزرق. أما بطاريته، فهي كبيرة السعة بواقع 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 10 واط عن طريق منفذ microUSB التقليدي.

وتعتزم موتورولا طرح هاتف (موتو جي8 باور لايت) الجديد بسعر يعادل 185 دولارًا أمريكيًا، وسيتوفر مبدئيًا في كل من ألمانيا، والبرازيل. وسيُطلق لاحقًا في باقي دول أوروبا، وأمريكا اللاتينية، إضافةً إلى دول في آسيا، وأستراليا خلال الأسابيع القادمة.