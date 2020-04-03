معارض فنية ومعالم سياحية يمكنك زيارتها افتراضيًا في دبي الآن

قد يمنعك الجلوس في المنزل للوقاية من فيروس كورونا المنتشر في العالم من ممارسة نشاطاتك المفضلة كالسفر وزيارة أجمل المعالم السياحية، ولكن مع إطلاق مجمع السركال الفني في دبي تجربته الافتراضية لجميع محبي الفن والثقافة في الإمارات والعالم، لن يكون هذا هو الحال بعد الآن.

بمشاركة العديد من المراكز الثقافية والوجهات السياحية في دبي أصبح بإمكان هواة السفر والباحثين عن محتوى ممتع اختبار العديد من التجارب المميزة والرائعة التي تقدمها دبي من منازلهم.

يقدم مجمع السركال الفني تجربته الافتراضية الفريدة من نوعها لجميع محبي الفن والثقافة في الإمارات والعالم، إذ أطلق موقعه الالكتروني alserkal.online، والذي يتيح للجمهور الذهاب في جولة افتراضية ضمن معارضه الفنية الكثيرة والجميلة، كما يقدم مجمع السركال فرصة للقاء الفنانين والقائمين عليه عبر الإنترنت.

خلال هذه الجولات الافتراضية، سيتمكن الزائر من مشاهدة أكثر من 15 معرض فني والتعرف على أكثر من 80 فنان، كما يتيح مجمع السركال الفني لزائريه فرصة الاطلاع على أكثر من 300 عمل فني ولوحة فنية من جميع القارات والدول بتقنية 360 درجة للتعرف على الواقع بأدق تفاصيله والتنقل بين الأعمال الفنية بكل سهولة.

الجدير بالذكر أن هيئة الثقافة والفنون في دبي بالتعاون مع موقع دبي 360 الإلكتروني، قامت بإطلاق هذه المبادرة للتجول في أهم المواقع التراثية والثقافية التابعة لها افتراضيًا.