شاومي تعلن عن سماعة Mi Air 2S بعمر بطارية طويل

كشفت شركة شاومي اليوم الجمعة عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة (مي أير 2إس) Mi Air 2S الشبيهة بسماعة (أير بودز) AirPods من شركة آبل.

وتأتي السماعة الجديدة من الشركة الصينية مع تحسينات على عمر البطارية، إذ ارتفع إلى 24 ساعة، بالإضافة إلى تحسين دعم تقنية البلوتوث. وهي متاحة للحجز في الصين بسعر يعادل 56 دولارًا أمريكيًا، ويُتوقع أن تُطلق في الأسواق العالمية عبر متاجر شاومي في وقت لاحق.

وتدعم (مي أير 2إس) تقنية البلوتوث 5.0، وللحد من مشكلات الاتصال، فإن الصوت يُرسل إلى كل سماعة على حدة، بدلًا من إرساله إلى إحدى السماعتين، التي تصبح الرئيسية ثم تُرسل الصوت إلى الثانوية.

وتأتي السماعة اللاسلكية في غطاء يدعم الشحن اللاسلكي بمعيار Qi، كما يمكن شحنه عن طريق منفذ UBS-C الموجود في الأسفل. ويستغرق شحنه كاملًا مدة ساعة. وتعمل السماعة لمدة 5 ساعات في الشحنة الواحدة، ومع شحنها من الغطاء، فإن المدة قد تصل إلى 24 ساعة إلى أن تنفد طاقة بطارية الغطاء.

ويُعاب على السماعة عدم دعم تقنية إلغاء الضجيج، ولكن شاومي تستخدم ميكروفونات السماعة لقمع الضوضاء أثناء المكالمات. ويمكن قبول المكالمات بالنقر على إحدى السماعتين، كما يمكن لمسهما للتحكم بمستوى الصوت. وتأتي السماعة مع حساسات الأشعة تحت الحمراء للتوقف تلقائيًا عندما تكشف أن المستخدم أزالها من أذنيه.

يُشار إلى أن إعلان شاومي عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة (مي أير 2إس) بالتزامن مع الإعلان عن الساعتين الذكيتين (مي كيدز ووتش 4)، و(مي كيدز ووتش 4 برو) الموجهتين للأطفال.