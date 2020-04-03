شاومي تعلن عن ساعتين ذكيتين للأطفال بمواصفات متقدمة

كشفت شركة شاومي اليوم الجمعة عن ساعتين ذكيتين جديدتين موجهتين للأطفال مع شاشات كبيرة من نوع AMOLED، ودعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G، بالإضافة إلى مقاومة الماء حتى عمق 20 مترًا.

وتقدم (شاومي مي كيدز ووتش 4) Xiaomi Mi Kids Watch 4 شاشة بقياس 1.78 بوصة وبدقة 448×368 بكسل. وهي محمية بزجاج من نوع جوريلا جلاس 3. وهي تحتوي معالجًا من نوع (كوالكوم وير 2500) Qualcomm Wear 2500. وتأتي مع عددًا من التطبيقات المُثبّتة سابقًا، مثل: تطبيقات الدردشة، وتطبيقات التعلم.

وبخلاف الساعات الذكية الموجهة للكبار، تأتي ساعة شاومي الذكية مع كاميرا ضمن قطع في الشاشة بدقة 5 ميجابكسل بهدف تمكين الأهل من الاتصال مرئيًا بالطفل. كما يوجد كاميرا أخرى على الجانب العلوي من الساعة بدقة 5 ميجابكسل أيضًا.

ومع أن الساعة لا تدعم تقنية GPS، إلا أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لحساب موقع المستخدم حتى داخل الأبنية. وتدعم الساعة تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتحتوي بطارية بسعة 920 ميلي أمبير/ الساعة تكفي لمدة 8 أيام من وضع الاستعداد.

وإلى جانب ساعة (شاومي مي كيدز ووتش 4)، كشفت شاومي عن ساعتها الأخرى (شاومي مي كيدز ووتش 4 برو) Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro التي تمتاز بدعم تقنية GPS، وتوفر مستوى أدقًا من التعقب. كما تمتاز بأن كاميرتها تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

يُذكر أنه يمكن حجز ساعتي (مي كيدز ووتش 4)، و(مي كيدز ووتش 4 برو) في الصين اعتبارًا من اليوم، على أن يبدأ شحنهما اعتبارًا في غضون 5 أيام. أما فيما يتعلق بالسعر، فتتوفر الأولى بسعر يعادل 125 دولارًا أمريكيًا، في حين تتوفر الأخرى بسعر يعادل 185 دولارًا أمريكيًا.