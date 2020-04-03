أجهزة محمولة

آبل تؤكد عن غير قصد وجود منتج لم يُعلن عنه

آبل تؤكد عن غير قصد وجود منتج لم يُعلن عنه
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كشفت شركة آبل عن غير قصد عن وجود منتج اسمه (أير تاجز) AirTags لم يُعلن عنه بعد، وذلك في فيديو دعم نشرته عبر حسابها في موقع يوتيوب اليوم الخميس.

آبل تؤكد عن غير قصد وجود منتج لم يُعلن عنه

ويقدم الفيديو المسمى “كيفية محو بيانات آيفون الخاص بك” برنامجًا تعليميًا بشأن إعادة تعيين آيفون إلى إعدادات المصنع. وفي صفحة الإعدادات التي ظهرت في الوقت 1:43، يظهر خيار آخر لـ “تمكين البحث دون اتصال”، وتحت ذلك الخيار، يشير النص إلى جهاز اسمه (أير تاجز).

آبل تؤكد عن غير قصد وجود منتج لم يُعلن عنه

وكان موقع Appleosophy أول من رصد الجهاز في الفيديو، فما كان من آبل إلا أن أزالت الفيديو من يوتيوب، إلا أنه يمكن مشاهدته.

يُشار إلى أن آبل تهدف من خلال (أير تاجز) منافسة أجهزة Tile، وسيكون المنتج مخصصًا للتعقب عن طريق تقنية البلوتوث، ويمكن استخدامه للعثور على الأشياء الضائعة، على غرار أجهزة Tile، ولكن الفرق يمكن في أن جهاز آبل سيستفيد من نظام (آي أو إس)، ومن ذلك تطبيق Find My.

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