eWallet تطلق خدمة التحويلات المالية الدولية في الإمارات

أعلنت شركة الخدمات الرقمية المالية، وهي شراكة تجارية بين اتصالات ونور بنك، عن إطلاق خدمة التحويلات المالية الدولية في المحفظة الإلكترونية eWallet إلى أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم بالشراكة مع موني غرام إنترناشونال MoneyGram International.

حيث أتاحت المحفظة الإلكترونية eWallet لعملائها إجراء التحويلات النقدية الدولية والفورية دون أي رسوم وضمن أسعار صرف تنافسية، والاستمتاع بهذه الخدمة من الهاتف المحمول في أي وقت ومكان.

تتضمن الوجهات التي يمكن التحويل إليها إلكترونياً أكثر من 350,000 موقع تشمل البنوك، وخدمات السحب النقدي، والمحافظ الإلكترونية الدولية الأخرى في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم، وأعلنت المحفظة الإلكترونية eWallet أن هذا العرض هو لمدة محدودة فقط.

وقال أحمد العوضي، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الرقمية المالية: “تواصل المحفظة الإلكترونية eWallet تقديم الخدمات المبتكرة والعصرية بما يرتقي بتجارب سكان دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء قيامهم بالتعاملات المالية، وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة، نحن ندرك مدى الإقبال المتزايد للأفراد على إجراء الحوالات المالية على شبكة الإنترنت وبكل سهولة وأمان من منازلهم، هنالك الكثيرون ممن يعملون بجهد لمساندة عائلاتهم وأحبائهم حول العالم، ونحن نقدم لهم خدمات التحويلات المالية الآمنة والفورية لأكثر من 200 دولة”.

يُذكر أن المحفظة الإلكترونية eWallet هي مرخصة من قبل المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة، وهي منصة عصرية تتيح خدمات الدفع الإلكتروني الآمنة والمبسطة لسكان دولة الإمارات عبر تطبيق eWallet سهل الاستخدام الذي يمكن تحميله على الهواتف المتحركة.

وبخلاف مثيلاتها من المَحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الإلكتروني الأخرى، تتميز محفظة eWallet بأنها تتيح الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى وجود حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان، كل ما يحتاجه العملاء لفتح حساب في المحفظة هو بطاقة هوية إماراتية سارية المدة، ورقم هاتف متحرك صادر من دولة الإمارات، وبمجرد فتح الحساب، يستطيع العملاء تعبئة الرصيد الخاص بهم والبدء بعمليات التحويل واستلام الدفعات عبر الهواتف المتحركة، وإرسال الدفعات إلى حسابهم المصرفي أو الحسابات المصرفية للآخرين، وإجراء عمليات الشراء ودفع الفواتير وتعبئة الرصيد للهواتف المتحركة، كما يستطيع العملاء إضافة أو سحب الرصيد المتبقي في حسابهم من خلال زيارة أحد الفروع المعتمدة والموضحة على الموقع الإلكتروني للمحفظة.