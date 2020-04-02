Asus Zephyrus Duo 15 .. حاسب محمول للألعاب بشاشتين

أعلنت العلامة التجارية المخصصة لأجهزة الألعاب (Republic of Gamers (ROG من شركة (آسوس) ASUS عن حاسبها الجديد الرائد (ROG Zephyrus Duo 15)، الذي يأتي بشاشتين لإضفاء بعد جديد من التنوع لأجهزة الحاسب المحمولة المخصصة للألعاب دون التضحية بالأداء العالي المعتاد من أجهزة (ROG).

وتقول شركة آسوس إن هذا هو أول حاسب محمول مزدوج الشاشة مصمم خصيصًا للألعاب، وهو ادعاء صحيح من الناحية التقنية، وذلك بالرغم من أنه يلغي أجهزة الحاسب المحمولة السابقة ذات الشاشات المزدوجة من الشركة – مثل (Zenbook Pro Duo) و (Zenbook Duo) – التي كانت أجهزة ألعاب ذات كفاءة إلى حد ما.

ويعمل (ROG Zephyrus Duo 15) مثل أجهزة الحاسب المحمولة ذات الشاشة المزدوجة السابقة من آسوس، إذ هناك شاشة رئيسية بقياس 15.6 إنشًا التي يمكن أن تأتي إما بدقة 4K UHD مع معدل تحديث 60 هيرتزًا أو بدقة 1080×1920 بيكسل بمعدل تحديث 300 هيرتزًا.

وهناك شاشة ثانية (ScreenPad Plus) تعمل باللمس مدمجة في النصف العلوي من لوحة المفاتيح بقياس 14.1 إنشًا وبتردد 60 هيرتزًا مع دقة 3840×1100 بيكسل، وترفع الحافة العلوية للشاشة عن لوحة المفاتيح بزاوية 13 درجة، لذا يجب أن تكون كلتا الشاشتين في مجال رؤية المستخدم بشكل مريح أثناء استخدام الحاسب المحمول.

وتقول آسوس إنها دخلت في شراكة مع المطورين لإنشاء محتوى بواجهات وعناصر تحكم تتناسب مع الشاشة المزدوجة، كما دخلت في شراكة مع (أدوبي) Adobe من أجل تطوير أدوات صناعة محتوى خاصة.

وفيما يتعلق بالمواصفات، فإن (ROG Zephyrus Duo 15) يحتوي على بطارية بقدرة 90 واط ساعي تُشحن عبر منفذ (USB-C) الذي يدعم (Thunderbolt 3)، ويشمل الطراز الأكثر تكلفة شاشة بدقة 4K UHD ومعالج (Core i9-10980HK) و 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 2 تيرابايت من مساحة التخزين (RAID) ووبطاقة الرسومات (NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER)، ويمكن شراء هذا الحاسب في الأول من شهر يونيو مقابل 3700 دولارًا.

ويشتمل الحاسب البالغ سعره 3500 دولارًا على معالج (Core i9-10980HK) وبطاقة الرسومات (NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER)، لكن بذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت و 1 تيرابايت من مساحة التخزين (PCIe)، بينما يتضمن الحاسب البالغ سعره 3000 دولارًا معالج (Core i7-10875H) و 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 2 تيرابايت من مساحة التخزين (RAID) وبطاقة الرسومات (NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER).