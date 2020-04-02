3 خطوات لتأمين حسابك في تطبيق TikTok

لم يقدم تطبيق (تيك توك) TikTok حتى الآن ميزات أمان قوية مثل: المصادقة الثنائية 2FA، ولكن بالرغم من ذلك يمكنك تأمين حسابك في التطبيق من خلال إضافة رمز التحقق وتغيير بعض الإعدادات الرئيسية.

فيما يلي سنتعرف على كيفية تأمين حسابك في تطبيق TikTok:

أولًا: كيفية إعداد رمز التحقق:

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق في هاتف آيفون أو أندرويد.

اضغط على علامة تبويب (أنا) Me في الجزء السفلي الأيمن في الشاشة الرئيسية.

اضغط على النقاط الرأسية الثلاث لفتح قائمة الإعدادات.

من القائمة اضغط على خيار (إدارة حسابي) Manage My Account.

هنا يمكنك إضافة رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني، وبمجرد إضافة هذه المعلومات، سيرسل لك التطبيق رمز التحقق تلقائيًا في أي وقت تحاول فيه تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك.

وستظل قادرًا على تسجيل الدخول كالمعتاد باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ولكن قد يكون تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك ورمز التحقق بدلاً من ذلك بديلاً أسهل من تذكر كلمة مرور معقدة وآمنة.

ثانيًا: كيفية منع TikTok من حفظ معلومات تسجيل الدخول:

بشكل تلقائي، سيقوم التطبيق بحفظ اسم المستخدم وكلمة المرور، وبالتالي إذا استخدم شخص آخر هاتفك فربما يستطيع الدخول لحسابك، ولكن يمكنك زيادة الأمان من خلال تفعيل خيار التشغيل دائمًا دون تسجيل الدخول إلى حسابك.

انتقل إلى التطبيق.

اضغط على علامة تبويب (أنا) Me، ثم اضغط على على أيقونة النقاط الرأسية الثلاث في أعلى اليمين لفتح القائمة الرئيسية.

اضغط على خيار (إدارة حسابي) Manage my Account.

قم بإلغاء تفعيل إعداد (حفظ معلومات تسجيل الدخول) Save Login Info.

ثالثًا: كيف معرفة من يستخدم حسابك:

إذا كنت تشك في أن شخص ما يستخدم حساب TikTok الخاص بك، يمكنك معرفة أي حاسوب أو هاتف ذكي، أو جهاز لوحي استخدم حسابك، من خلال الخطوات التالية: