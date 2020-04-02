تتعرض خصوصيتنا لتهديد مستمر بسبب تتبع منصات التواصل الاجتماعي والشركات لنشاطنا في الويب من أجل استهدافنا بالإعلانات، لذلك يعتبر تشفير رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك خطوة مهمة لحماية بياناتك وخصوصيتك.

لا توفر خدمات البريد الشهيرة مثل: (جيميل) Gmail و(ياهو) Yahoo تشفيرًا من طرف إلى طرف لحماية بياناتك، حيث أظهرت تقارير سابقة أن جوجل تتبع أنواعًا متعددة من البيانات عبر خدمة البريد الإلكتروني جيميل لتعرض لك إعلانات تتناسب مع اهتماماتك.

يعتبر (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-end encryption هو أحد الدفاعات المهمة لحماية رسائلك، ومنع أي شخص من معرفة محتواها؛ فحتى لو قام أحد المتطفلين باعتراض الرسائل، فلن يتمكن من رؤية أي شيء، لأن هذا التشفير يضمن أن تظل الرسائل مشفرة، بغض النظر عمن يرسلها أو يستقبلها.

فيما يلي 3 أدوات تتيح لك تشفير رسائل البريد الإلكتروني لحماية بياناتك:

1- أداة Mailvelope:

تُعتبر أداة Mailvelope من أهم أدوات تشفير البريد الإلكتروني، وأسهلها، فهي أداة مجانية ومفتوحة المصدر تتوفر كإضافة لمتصفحي كروم، وفايرفوكس، وتسمح بتشفير البريد الإلكتروني من طرف إلى طرف في خدمات البريد الإلكتروني المستند إلى المتصفح، ومنها: Gmail، و Outlook، و Yahoo، وHotmail، و mail.ru، والمزيد.

تعتمد إضافة Mailvelope على معيار التشفير (OpenPGP) وتتيح لك تشفير رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات في المتصفح من خلال إنشاء مفتاح عام – عبارة عن سلسلة أبجدية رقمية طويلة – يمكنك مشاركته مع أشخاص آخرين حتى يتمكنوا من تشفير الرسائل التي يرسلونها إليك.

إضافة Mailvelope متاحة لمستخدمي متصفح كروم، ولمستخدمي متصفح فايرفوكس.

2- أداة FlowCrypt:

تُعتبر أداة FlowCrypt خيارًا مثاليًا لمستخدمي بريد جيميل، حيث تتميز بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، وتتيح لك تأمين رسائل البريد الإلكتروني في جيميل والمرفقات أيضًا باستخدام معيار التشفير PGP.

كما تتيح لك إرسال رسائل ومرفقات مشفرة إلى أي مستلم، ويمكن للمستلمين الرد بأمان سواء كانوا يستخدمون FlowCrypt، أو خدمة تشفير PGP أخرى، أو حتى عند عدم وجود تشفير على الإطلاق. فإذا لم يكن لديهم أي خدمة يمكنك تشفير رسائلك أو الملفات المرفقة معها بكلمة مرور.

أداة FlowCrypt متاحة مجانًا لمستخدمي جيميل كإضافة في متصفحي كروم، وفايرفوكس، بالإضافة إلى توافرها كتطبيق لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.

3- أداة InfoEncrypt:

تختلف أداة InfoEncrypt عن الأدوات السابقة في هذه القائمة، حيث تستخدم تشفير المفتاح السري، بدلاً من تشفير المفتاح العام. وهذا يعني أنه بدلاً من مشاركة مفتاح عام مع الآخرين، يجب عليك إنشاء كلمة مرور قبل أن تتمكن من إرسال رسائل آمنة أو تتلقاها.

تستخدم أداة InfoEncrypt خوارزمية تشفير AES-128، وهي واحدة من أقوى الخوارزميات المتاحة للاستخدام العام.

كما أن هذه الأداة سهلة الاستخدام للغاية، فكل ما عليك فعله لإرسال رسالة مشفرة هو:

توجه إلى الموقع؛ ثم اكتب رسالتك.

أدخل كلمة المرور التي قمت بإنشائها، ومشاركتها مع المستلم.

اضغط على خيار (تشفير) Encrypt. بعد ذلك انسخ النص المُشفر والصقه برسالة البريد الإلكتروني، وأرسلها.

ولكن يجب على مستلم الرسالة نسخ محتواها إلى موقع InfoEncrypt، ثم يدخل كلمة المرور التي شاركتها معه، ويضغط على خيار (فك تشفير) Decrypt.