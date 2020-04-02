يوتيوب تسعى لمنافسة تطبيق TikTok عبر Shorts

تطور منصة يوتيوب ميزة جديدة للفيديوهات القصيرة تسمى (Shorts)، وذلك لمنافسة تطبيق مشاركة الفيديو الصيني (تيك توك) TikTok الذي زادت شعبيته في الأشهر الأخيرة.

وتسمح هذه الميزة، التي ستكون موجودة داخل تطبيق يوتيوب المحمول، للمستخدمين بتحميل مقاطع فيديو قصيرة داخل التطبيق، بشكل يشابه تيك توك، والاستفادة من الموسيقى المرخصة التي تمتلكها مكتبة (YouTube Music) في قائمتها، وذلك من أجل إنشاء مقاطع فيديو قصيرة مماثلة لتلك الموجودة على تيك توك.

ويمكن استخدام هذه الأغاني والموسيقى داخل مقاطع الفيديو، بشكل يشابه تيك توك، الذي يتيح للأشخاص الاختيار من بين مجموعة مختارة من الموسيقى والأغاني والمقاطع الصوتية وغير ذلك، وإنشاء مقاطع فيديو باستخدام تلك الأصوات.

وتخطط الشركة لإطلاق الميزة في وقت لاحق من هذا العام، حيث يراقب عمالقة التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستاجرام وسناب شات الصعود السريع لتطبيق تيك توك عن كثب، لكن يوتيوب هي أول خدمة تخطط لدخول تحدي مباشر مع التطبيق الصيني.

واعترفت (سوزان وجسيكي) Susan Wojcicki، الرئيسة التنفيذية لشركة يوتيوب، في مقابلة حديثة مع قناة (إن بي سي الإخبارية) NBC News، بأن الشركة تتطلع إلى الانتقال إلى ميزات الفيديو القصير، وقالت: “الفيديوهات القصيرة للغاية بمدة زمنية لا تتجاوز 15 ثانية تعتبر مكانًا مثيرًا للاهتمام بالتأكيد لدخوله، وعلينا أن نفكر فيه”.

وأضافت: “لقد قدمنا ميزة القصص على يوتيوب وشاهدنا صناع المحتوى يتفاعلون مع القصص، ويشكل هذا مثالًا على المحتوى القصير، لذلك، سنواصل بالتأكيد الابتكار في جميع الأشكال المختلفة، من ضمنها الفيديوهات القصيرة”.

وشهد تيك توك نموًا بنسبة تفوق 125 في المئة على مدار العامين الماضيين، ويحتوي التطبيق على مئات الملايين من المستخدمين، ولديه ما يقرب من 842 مليون عملية تنزيل لأول مرة من متجري تطبيقات آبل وجوجل على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، بزيادة بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي.

وليس هناك شك في أن مقاطع الفيديو القصيرة المدعومة بالموسيقى قد حققت نجاحًا هائلًا بالنسبة لتيك توك، حيث ملء الفراغ الذي تركه تطبيق (فاين) Vine وأمثاله، وبالنظر إلى قاعدة المستخدمين الضخمة – أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا – واتفاقيات ترخيص الموسيقى، فإن بناء يوتيوب لنسخة من تيك توك ليس مفاجئًا.