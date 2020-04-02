لينكدإن تطلق مبادرة لدعم القطاعات الحيوية لمواجهة كورونا في الإمارات

أعلنت منصة لينكدإن أكبر شبكة مهنية في العالم أنها ستوفر أدوات توظيف مجانية للشركات والمؤسسات العاملة في عدة قطاعات حيوية، بما فيها قطاع الرعاية الصحية (الأجهزة الطبية والخدمات العلاجية والرعاية الطبية والنفسية)، فضلاً عن قطاعات متاجر المواد الأساسية والتخزين وتوصيل البضائع ومنظمات الإغاثة لمساعدتها على إيجاد الموظفين الذين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف الأساسية المطلوبة بشكل عاجل للتصدي لوباء كورونا المستجد.

وتهدف المبادرة إلى دعم جهود التصدي لأزمة كوفيد-19 العالمية وتطويق تداعياتها التي أثرت على حياة الأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال حول العالم، حيث كشفت بيانات حديثة لمنصة لينكدإن من مناطق مختلفة حول العالم ارتفاعاً مستمراً في الإعلانات عن الوظائف المطلوبة بشكل عاجل وفي مقدمتها الأطباء والممرضون والمساعدون الطبيون.

وقد ارتفع عدد إعلانات الوظائف المطروحة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات بشكل ملحوظ منذ بدء تفشي الوباء عالمياً، وشهدت العديد من المستشفيات في الدولة زيادة في عمليات التوظيف.

وعن هذه المبادرة، قال علي مطر، رئيس لينكدإن في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا: “بالرغم من القلق الذي أحدثه الوضع الراهن عالمياً، فإننا نرى الكثير من القصص الإيجابية الملهمة التي تجدد الأمل وتسلط الضوء على شجاعة العاملين في الخطوط الأمامية وتكريس كل طاقتهم لحماية مجتمعاتنا في مواجهة الوباء، لكن لا بد من تقديم دعم إضافي لهؤلاء بملء الوظائف الشاغرة والمطلوبة بشكل عاجل، لذلك وانطلاقاً من التزامنا المؤسسي والإنساني، نركّز في لينكدإن حالياً على المساهمة في تسريع العثور على هذه الكفاءات المطلوبة لهذه المهمة، ونشكر هنا كافة كوادرنا على جهودهم المستمرة وتبرعهم بوقتهم للمساعدة في إيجاد الكفاءات الأنسب لتلك الوظائف العاجلة التي ستحدث فرقاً إيجابياً ملموساً وتخدم مجتمعاتنا الإنسانية في كل مكان”.

وتدعم منصة لينكدإن القطاعات العاملة في خط الدفاع الأول للاستجابة لأزمة فيروس كورونا من خلال:

إعلانات الوظائف المجانية للشواغر الأساسية المطلوبة في مواجهة الوباء:

تقدم لينكدإن للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الرعاية الصحية (بما في ذلك الأجهزة الطبية والخدمات العلاجية والرعاية الصحية النفسية)، وقطاعات المتاجر والتخزين وتوصيل البضائع ومنظمات الإغاثة غير الربحية، إمكانية إدراج الوظائف الاساسية مجاناً على منصتها طوال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو لاستقطاب الموظفين لشغل الوظائف المطلوبة.

ربط العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالوظائف الصحية العاجلة:

تقوم لينكدإن بإبراز الصفحات الشخصية لمن يمتلكون المهارات المطلوبة لشغل الوظائف الحساسة الشاغرة على صفحة الوظائف الرئيسية، كما تتم إضافة الوظائف الشاغرة في خط الدفاع الأول، مثل الأطباء والممرضين، بشكل تلقائي إلى قائمة الوظائف العاجلة، وستظهر هذه الوظائف لأعضاء شبكة لينكدإن الذين يمتلكون المهارات ذات الصلة، كما سيتلقى الأعضاء من ذوي المهارات المطلوبة لتلك الوظائف تنبيهات تلقائية ورسائل بريد إلكتروني لإعلامهم بإمكانية التقدم الفوري لتلك الوظائف.

تكثيف جهود فريق التوظيف في لينكدإن للمساعدة على ملء الوظائف العاجلة:

في إطار مساعدة مؤسسات الرعاية الصحية ومنظمات الإغاثة غير الربحية على التعامل مع تداعيات فيروس كورونا والبطالة ورعاية الأطفال وحماية الصحة النفسية، توفر لينكدإن مزيداً من الدعم لتلك المؤسسات والمنظمات عبر برنامجها (توظيف للخير Recruiting for Good) الذي يقوم فيه مهنيو لينكدإن الخبراء في مجال التوظيف بالتطوع بوقتهم لمساعدة تلك المؤسسات على إيجاد الكفاءات المناسبة للوظائف العاجلة؛ سواء كانت تطوعية أو مدفوعة الأجر.

دعم عملاء التوظيف في قطاع الرعاية الصحية عبر توفير تحليلات مجانية:

توفر لينكدإن خدمة تحليل الكفاءات من لينكدإن (LinkedIn Talent Insights) مجاناً لثلاثة أشهر من أجل توفير البيانات والتحليلات الفورية وإيجاد أفضل المهنيين في القطاع الصحي، وذلك تلبيةً لحاجة عملاء التوظيف في قطاع الرعاية الصحية إلى استقطاب الموظفين لشغل الوظائف الصحية الحساسة، وللمساعدة على تلبية هذه الاحتياجات المتنامية.