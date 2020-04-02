كيف يمكن تشغيل خدمات جوجل في هواتف هواوي برغم الحظر الأمريكي؟

مع إصدار شركة (هواوي) Huawei هواتفها الأخيرة تخوف الكثير من المستخدمين من أن هذه الهواتف ستكون خالية بشكل كُلي من التطبيقات والخدمات الشائعة مثل: فيسبوك، وتويتر، وخدمات جوجل وتطبيقاتها مثل: الخرائط ويوتيوب، وجيميل وغيرها.

ولكن في الواقع، نجد أن الكثير من هذه الخدمات ما زالت تعمل بشكل فعال في جميع هواتف هواوي حتى الآن، بما يشمل الهواتف التي أعلنت عنها الشركة في الفترة الأخيرة مثل: هواوي بي40، وهواوي بي40 برو، وهواوي بي40 برو بلس، و Mate Xs.

فيما يلي سنتعرف على كيفية عمل خدمات وتطبيقات جوجل في هواتف هواوي برغم الحظر الأمريكي؟

1- هواتف هواوي لا تزال تعمل بنظام أندرويد:

بعد وقت قصير من بدء الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، بدأت هواوي بالتفكير جديًا في استبدال نظام تشغيل أندرويد بنظام تشغيل خاص بها، لذلك قدمت في منتصف عام 2019 نظامها الخاص لتشغيل الهواتف الذكية والذي أطلقت عليه اسم (هارموني أوإس) Harmoney OS.

ولكن بالرغم من أن نظام التشغيل الجديد لم يصل للهواتف الذكية بعد، وتعمل به حاليًا الأجهزة المنزلية الذكية التابعة لهواوي فقط، إلا أن جميع هواتف هواوي ما زالت حتى الآن تعمل بنظام التشغيل أندرويد وبالتالي يمكنها تشغيل جميع الخدمات والتطبيقات التي تقدمها الشركات الأمريكية.

والسبب هو أن نظام التشغيل أندرويد قد طُور كمشروع مفتوح المصدر، أي أنه مجاني ومفتوح للجميع لاستخدامه، وبالتالي فإن الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على شركة هواوي يمنع فقط استخدام الجزء الأساسي من (خدمات جوجل المحمولة) GMS.

وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات لواجهات برمجة التطبيقات التي صممتها جوجل للسماح لمطوري التطبيقات لتشغيل تطبيقاتهم بسهولة، وتغطي الخدمات في الغالب نظام جوجل السحابي مثل: جوجل درايف، ومحرر المستندات، ويوتيوب، ومتجر جوجل بلاي.

وتعمل تطبيقات جوجل الأخرى التي تقع خارج هذا النظام مثل: خرائط جوجل، ومتصفح جوجل كروم، بشكل جيد على أجهزة هواوي، كما تعمل تطبيقات: جيميل، وتقويم جوجل أيضًا، ولكن فقط من خلال إضافة حساب جيميل في تطبيقات خارجية مثل: Microsoft Outlook.

ولا تعد التطبيقات الأمريكية الشهيرة الأخرى مثل: فيسبوك وإنستاجرام وتويتر، جزءًا من نظام GMS، لذلك تعمل جميعها بشكل ممتاز على أجهزة هواوي ولكن بدون (متجر جوجل بلاي) Google Play Store، وهو النظام الأساسي الذي يُنزل منه معظم مستخدمي أندرويد تطبيقاتهم.

كيف سيحصل مستخدمو هواوي على التطبيقات في هواتفهم؟

للحصول على التطبيقات في هواتف هواوي ، تقدم الشركة خيارين هما:

1- متجر AppGallery:

وهو متجر التطبيقات الخاص بالشركة، ويعتبر بديلًا لمتجر جوجل بلاي، وقد كان متاحًا بالفعل على هواتف هواوي لسنوات، ولكنه في الغالب يخدم جمهور الصين.

وبالتالي نجد أنه منذ الإعلان عن الحظر في شهر مايو 2019، قامت شركة Huawei بضخ موارد كبيرة في بناء نظام كامل لمتجر التطبيقات وتطويره ليناسب جميع مستخدميها على مستوى العالم، وكشفت عن مبادرة بقيمة مليار دولار أمريكي لجذب المطورين للانضمام لتطوير التطبيقات لمتجرها.

وقد شهد متجر التطبيقات AppGallery نموًا ملحوظًا، ففي هونغ كونغ مثلًا نجد أن جميع الشركات المحلية الكبرى أصبح لديها تطبيقات متاحة في AppGallery.

ولكن لا تزال أشهر التطبيقات في العالم مثل: فيسبوك، وإنستاجرام غير متوفرة، وهنا يأتي دور الخيار الثاني الذي وفرته الشركة للمستخدمين.

2- تطبيق Phone Clone:

يسمح تطبيق Phone Clone بنقل سريع للبيانات وسهل بين أي هاتف ذكي سواء أندرويد أو آيفون إلى هاتف هواوي، وتستغرق العملية ما بين 5 إلى 15 دقيقة، ولكن بمجرد الانتهاء، ستُنسخ معظم التطبيقات في الجهاز القديم مثل: فيسبوك، وإنستاجرام، وواتساب، والعديد من التطبيقات الأخرى إلى هاتف هواوي الجديد.

ولكن ماذا لو لم يكن لديك هاتف آخر مستعد لإجراء النقل؟ أو إذا كان التطبيق الذي تريده ليس في هاتفك القديم؟

هنا يمكن استخدام مواقع الجهات الخارجية التي تستضيف (حزم تطبيقات أندرويد) والمعروفة اختصارًا APK مثل موقعي: APK Pure و APK Mirror وكلاهما طُور بواسطةمجتمع مطوري أندرويد، ولديهما شعبية كبيرة في العالم.

باستخدام إحدى الخدمتين يمكنك تنزيل أي تطبيق غير متوفر في متجر هواوي AppGallery مثل: سبوتيفاي، ونتفليكس، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التقويم، ويوتيوب.

وبالرغم من عدم القدرة على الوصول إلى خدمات جوجل السحابية مثل: جوجل درايف، والمستندات والصور، ولكن هناك شركات ذات أسماء كبيرة مثل: مايكروسوفت تقدم الخدمات نفسها وأصبحت تطبيقاتها متوفرة للتنزيل والاستخدام في هواتف هواوي.

ولكن إذا كان هناك عقبة رئيسية أمام مستخدمي هواوي في العالم، فهي عدم قدرتهم على تشغيل تطبيق التنقل (أوبر) Uber لأنه يستخدم خدمة تتبع الموقع المُضمنة في نظام أندرويد والتابعة لجوجل، بالإضافة الى عدم إمكانية نقل سجل محادثات واتساب السابق إلى هاتف هواوي الجديد.

حيث إن تطبيق واتساب يقوم بإنشاء نسخة احتياطية من سجل الدردشة فقط من خلال خدمة (آي كلاود) iCloud في هواتف آيفون، و (جوجل درايف) Google Drive في هواتف أندرويد، ولا يمكن استخدام أي من الخدمتين في هاتف هواوي الجديد، ومع ذلك، لا يزال بإمكانك إرسال واستقبال رسائل واتساب بشكل جيد.