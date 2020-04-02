كيفية الحصول على دروس مجانية في التصوير الفوتوغرافي من نيكون

جعلت شركة نيكون منهجها الكامل في دروس التصوير عبر الإنترنت مجانًا حتى نهاية أبريل، حيث يمكنك بث مشاهدة جميع الدورات العشر المتوفرة في مدرسة نيكون مجانًا من الآن وحتى 30 أبريل.

يتم تدريس كل دورة من قبل مصور محترف يقدم دروسًا متعمقة لمساعدتك على تحسين التقاط الصور، كما تغطي بعض الدورات التدريبية منتجات خاصة بشركة نيكون، ولكن العديد منها يعلمك أساسيات التصوير الفوتوغرافي، مثل دورة تعلمك كيفية تصوير أطفالك أو حيواناتك الأليفة أو أساسيات إنشاء فيديو موسيقي، لذا حتى إذا لم يكن لديك كاميرا نيكون، فقد تظل العديد من هذه الفئات تستحق الحضور.

وإذا كنت مهتمًا بحضور الدورات التدريبية، فيمكنك القيام بذلك عن طريق الانتقال إلى موقع الرسمي للشركة على الويب، كما ستحتاج إلى الاشتراك عن طريق إدخال اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني قبل أن تتمكن من عرض الدورات الدراسية، كما يمكنك إلغاء الاشتراك في تلقي رسائل البريد الإلكتروني التسويقية.