كيفية إصلاح شبكة الواي فاي البطيئة على هاتف أندرويد

هناك أوقات لا يحصل فيها هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد على إشارة الواي فاي القابلة للاستخدام وذلك بغض النظر عما تفعله، حيث لا تقتصر المشكلة على مجموعة معينة من الهواتف فهي تؤثر على جميع الأجهزة.

تساهم الكثير من العوامل في قوة إشارة الواي فاي على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد وإذا كنت تواجه مشاكل في البقاء على اتصال بشبكة الواي فاي في منزلك، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها.

إذا كان هاتفك يحصل على إشارة ضعيفة أو ينقطع عن الشبكة تمامًا، فقم بقياس قوة اتصال الشبكة باستخدام تطبيق مثل NetX Network Tools، بحيث يتيح لك التطبيق معرفة ما إذا كانت هناك أي إشارة أخرى تتداخل مع شبكة الواي فاي المنزلية، وأفضل ما في الأمر أنه مجاني للاستخدام.

عادةً ما يتم بث إشارات الواي فاي ضمن مجموعة ضيقة من النطاقات، كما أن هناك أجهزة أخرى، بما في ذلك مكبرات صوت البلوتوث وموجات دقيقة، تنبعث منها موجات الراديو على نفس الترددات، لذا فإن أداة مثل NetX تكون مفيدة عندما تحاول قياس جودة الإشارة.

تحتوي جميع أجهزة التوجيه الحديثة على اتصال مزدوج النطاق، نطاق 2.4 جيجاهرتز ونطاق 5 جيجا هرتز، وعادة ما تكون ترددات 2.4 جيجاهرتز هي الأكثر ازدحامًا، ولتفاصيل أكثر يمكنك الاطلاع على موضوع الواي فاي المنزلي والفارق بين ترددي 5 و2.4 جيجاهرتز.

نسيان شبكة الواي فاي وتسجيل الدخول من جديد.

إذا لم يؤد حل التداخل إلى حل المشكلة، فحاول نسيان الشبكة وابدأ من جديد، انتقل إلى إعدادات هاتفك وقم بنسيان معلومات الشبكة حيث سيؤدي هذا إلى مسح بيانات الاعتماد المحفوظة، أعد تسجيل الدخول إلى الشبكة المنزلية ويجب أن تلاحظ أن المشكلة قد حُلت.

أعد تشغيل جهاز التوجيه.

نعلم أنك سمعت ذلك مرارًا وتكرارًا، لكنها طريقة تعمل عادةً، فمن المحتمل أن الذاكرة جهاز التوجيه تحتاج لذلك أو تكون تستهلك الكثير من دورات وحدة المعالجة المركزية، حيث تتيح إعادة التشغيل أن تعود الأشياء إلى طبيعتها.

من الناحية المثالية يجب عليك إيقاف تشغيل جهاز التوجيه والانتظار حوالي 15 إلى 20 ثانية وإعادة تشغيله، ويعتمد ذلك على جهاز نوع جهاز التوجيه، كما قد يستغرق ظهور شبكة الواي فاي مرة أخرى على هاتفك بضع دقائق.

إعادة تعيين إعدادات الشبكة.

إذا لم تعمل إعادة تعيين جهاز التوجيه أيضًا، فعليك إعادة تعيين إعدادات شبكة الهاتف، سيؤدي ذلك إلى مسح جميع شبكات واي فاي المحفوظة وإعدادات بيانات الجوال وأجهزة البلوتوث المقترنة.

بمعنى آخر، أنت تبدأ من جديد عندما يتعلق الأمر باتصال الشبكة، ولكن ليس عليك محو البيانات الموجودة على هاتفك للقيام بذلك، فقط انتقل إلى إعدادات هاتفك ثم إلى قائمة إعادة الضبط وحدد إعادة تعيين إعدادات الشبكة، بعدها اضغط على (إعادة تعيين) وسيتم إعادة تعيين جميع إعدادات الشبكة.