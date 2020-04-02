كل ما تريد معرفته عن إصدار تطبيق Microsoft Teams الموجه للمستهلكين

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الاثنين الماضي أنها ستٌطلق نسخة مخصصة من تطبيقها الموجه لقطاع الأعمال (مايكروسوفت تيمز) Microsoft Teams للمستهلكين في وقت لاحق من العام الحالي، وهي خطوة مهمة من الشركة لاستغلال النجاح الذي حققه التطبيق في مجال المؤسسات لتحقيق النجاح نفسه على مستوى المستهلك العادي.

إليك كل ما تريد معرفته عن تطبيق Teams الموجه للمستهلكين:

نجاح كبير للتطبيق في أقل من عام:

أُطلق إصدار الشركات من تطبيق Teams قبل أكثر من ثلاث سنوات، ولكنه شهد نجاحًا منقطع النظير في نهاية العام السابق وبداية العام الحالي بعد أن تجاوز عدد مستخدميه 20 مليون مستخدم نشط يوميًا في نوفمبر الماضي.

وقد ارتفعت أعداد مستخدميه إلى أكثر من 30 مليون مستخدم قبل انتشار فيروس كورونا (COVID-19) في بداية العام الحالي، ومع اتجاه الكثير من الموظفين للعمل من المنزل للحد من تفشي الفيروس ارتفعت أعداد المستخدمين لتصل إلى أكثر من 44 مليون مستخدم نشط في منتصف شهر مارس الماضي.

وتستعد مايكروسوفت الآن لإطلاق إصدار المستهلك في وقت لاحق من هذا العام ليقدم عددًا من الأدوات التي تسهل على الأُسر، والمجموعات الصغيرة من الأشخاص، تنظيم المناسبات، ومشاركة المعلومات، وإجراء المكالمات المرئية.

ماهي الميزات القادمة للتطبيق؟

سيوفر التطبيق ميزات الدردشة النصية والصوتية والمرئية بالإضافة إلى عدد من أدوات المشاركة والتنظيم القوية، التي تهدف إلى جعله المحور الرئيسي للاتصال والتفاعل بين العائلة والأصدقاء.

حيث سيتيح التطبيق للعملاء مشاركة الملفات وقوائم المهام، والصور، ودمج ميزات جدولة المهام جنبًا إلى جنب مع وظيفة مشاركة الموقع من تطبيق Family Safety المعُلن عنه سابقًا.

وهذا يمكن أن يجعل التطبيق أداة مثالية لأكثر من مجرد تنظيم المهام والتواصل مع العائلة، حيث سيستفيد منه أيضًا المجموعات التي تعمل في مجال تنظيم الأحداث، أو تنظيم الفرق الرياضية للأطفال، وبالرغم من وجود العديد من التطبيقات التي تحاول حل هذه المشاكل مثل: فيسبوك، إلا أن هذا السوق يبدو واعدًا لدخول لاعب أخر مثل تطبيق (تيمز) Teams.

وبالنظر إلى حجم قاعدة مستخدمي تطبيق Teams الحاليين، يبدو أنه سيكون لديه فرصة قوية للمنافسة، حيث سيكون بمقدور مستخدمي التطبيق لإدارة أعمالهم أن يتواصلوا مع الأصدقاء وزملاء العمل، وتنظيم الأنشطة المنزلية.