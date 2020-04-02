فيسبوك تعلن رسميًا إطلاق مسنجر لنظامي ويندوز وماك أوإس

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس عن إطلاق تطبيق التراسل الفوري التابع لها (مسنجر) Messenger للحواسيب الشخصية العاملة بنظام ويندوز من مايكروسوفت، وماك أوإس من آبل.

وقالت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم – في تدوينة: إن إطلاق التطبيق يأتي ليساعد المستخدمين على إجراء المكالمات المرئية على جهاز الحاسوب، والبقاء على اتصال مع الأصدقاء، والعائلة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الشركة أنها شهدت خلال الشهر الماضي زيادة بنسبة 100% في عدد الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق مسنجر عبر متصفحات سطح المكتب لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية. والآن أصبح هناك تطبيق خاص بالخدمة على ويندوز، وماك أوإس يوفر مكالمات مجانية لا محدودة.

وقالت فيسبوك: إن تطبيق مسنجر لأنظمة سطح المكتب يوفر إمكانية إجراء مكالمات مرئية بوضع ملء الشاشة، وهو يُسهِّل التواصل مع جميع الأصدقاء على مسنجر، كما يسهل الاستمرار في أداء الأمور الأخرى على الحاسوب أثناء المكالمات.

ويدعم التطبيق الإشعارات، وكذلك مزامنة المكالمات بين الأجهزة المحمولة، وأجهزة سطح المكتب. ويدعم الوضع المظلم.

هذا؛ ويمكن تنزيل تطبيق مسنجر لأجهزة سطح المكتب من (متجر مايكروسوفت) لنظام ويندوز، و(متجر آب ماك) لنظام ماك أوإس.