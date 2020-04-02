فوكسكون: لا يزال بالإمكان إطلاق iPhone 5G هذا الخريف

طمأنت شركة (فوكسكون) Foxconn، الشريك الصناعي الأكثر أهمية لشركة آبل، المستثمرين أنها لا تزال قادرة على تجهيز أحدث هواتف آيفون الداعمة لشبكات الجيل الخامس (iPhone 5G) استعدادًا لإطلاق الخريف، وذلك على الرغم من الاضطراب العالمي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويخشى المستثمرون من التداعيات المدمرة على جداول الإنتاج للصناعة الصينية في أعقاب تفشي الفيروس، كما يشكك الكثيرون فيما إذا كانت آبل قادرة على المضي قدمًا كالمعتاد وإطلاق هواتف آيفون الجديدة في الوقت المحدد.

وأبلغت فوكسكون، التي يقال إن آبل تمثل نحو نصف إيراداتها، المستثمرين أنها واجهت انتكاسات بسبب الحجر الصحي الصيني المحلي وقيود السفر الدولية المستمرة والاضطرابات الأخرى الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، لكنها تعتقد أنها يمكن أن تعوض بسهولة الوقت الضائع.

وقال مدير علاقات المستثمرين، (أليكس يانغ) Alex Yang، في مؤتمر عبر الهاتف استضافته شركة (جولدمان ساكس) Goldman Sachs، إنه مع مرور شهور قبل بدء خطوط التجميع التجريبية الأولى في شهر يونيو، فإنه لا يزال بإمكان فوكسكون تحديد الموعد النهائي.

وكافحت فوكسكون التي تتخذ من تايوان مقراً لها، والتي تجمع معظم أجهزة آيفون في العالم، خلال معظم شهر فبراير بعد أن أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تأخير عودة مئات الآلاف من العمال الذين تحتاجهم لتجميع أجهزة آيفون وغيرها من المنتجات الإلكترونية في الصين.

وفي حين أن الشركة استأنفت عملياتها العادية منذ ذلك الحين، فإن الفجوة التي استمرت لمدة شهر ألقت بظلالها على الوضع العام وتسببت بحدوث شك في جدول إطلاق المنتجات الذي تحدده شركة آبل بعناية.

وقال يانغ من شركة فوكسكون: “نحاول نحن ومهندسو العميل سد الفجوة، بعد أن فقدنا بعض الأيام بسبب حظر السفر، وهناك فرصة وإمكانية أن نلحق بالركب، لكن إذا كان هناك مزيد من التأخير في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، فربما يتعين إعادة النظر في وقت الإطلاق”.

وقالت فوكسكون في بيان إن المؤتمر عبر الهاتف كان يهدف إلى إيصال أفكارها بشأن أحدث التطورات التي تؤثر على صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية وليس التركيز على أي منتجات أو عملاء محددين.

وتعد شركة آبل متأخرة عن صانعي هواتف أندرويد، مثل سامسونج وهواوي، الذين بدأوا في بيع أجهزة (5G) العام الماضي، وقد تؤدي أي اختلالات في شبكة توريد آبل المعقدة إلى إبطاء وصول الأجهزة المستقبلية، حيث تبدأ عملية التجميع التجريبية عادةً في أوائل شهر يونيو، وبمجرد الانتهاء منها، تبدأ عملية الإنتاج الضخمة في شهر أغسطس.